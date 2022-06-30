HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnsanları 'oturduğunuz yerden para kazanın' vaadiyle dolandırmışlar! Aile fotoğraflarını sosyal medyada görünce...

İnsanları 'oturduğunuz yerden para kazanın' vaadiyle dolandırmışlar! Aile fotoğraflarını sosyal medyada görünce...

30.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan Z.G.G. aile fotoğraflarının sosyal medya ve WhatsApp işletme hesaplarında profil resmi olarak kullanıldığını öğrenmesi üzerine durumu avukatına iletince yüzlece ailenin dolandırıcılar tarafından mağdur edildiğini ortaya çıkardı. Avukat, "evden çalışarak para kazanma" vaadiyle vatandaşları dolandırıp mağdur ediliyor derken, vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen mesajlara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

İnsanları 'oturduğunuz yerden para kazanın' vaadiyle dolandırmışlar! Aile fotoğraflarını sosyal medyada görünce...

Ankara'da bir avukat, müvekkiline ait aile fotoğraflarını kullanarak, sosyal medya üzerinden "evde paketleme yapıp para kazanma" vaadiyle vatandaşları dolandırdığını öne sürdüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya platformları üzerinden "evde paketleme" konulu iş ilanlarıyla ek kazanç sağlamak isteyenleri hedef alan dolandırıcılar, kişilerin elektronik posta adreslerine veya sosyal medya hesaplarına bu yönde mesajlar gönderiyor. Daha sonra ilanlara başvuranlardan, "sisteme kayıt yaptırmaları gerektiğini, bunun da ücrete tabi olduğunu" belirterek para talebinde bulunan dolandırıcılar, ücreti aldıktan sonra bir daha dönüş yapmıyor.

AİLE FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ

Ankara'da yaşayan Z.G.G. aile fotoğraflarının sosyal medya ve WhatsApp işletme hesaplarında profil resmi olarak kullanıldığını öğrenmesi üzerine durumu avukatı Emre Altun'a iletti. Müvekkilinin fotoğrafının yayımlandığı internet sitesi hakkında araştırma yapan Altun, sitede müvekkilinin ailesine ait fotoğraflar ile uzaktan çalışmayla para kazanılabileceğine ilişkin vaatlerin yer aldığını tespit etti.

İnternet sitesinin iletişim bilgilerinde müvekkilinin fotoğrafı olan WhatsApp hesabına mesaj atan Altun, evden çalışarak para kazanmak istediğini, nasıl bir süreç izlemesi gerektiğini sordu. Mesajlara bilgilendirme metniyle cevap veren dolandırıcılar, avukatın "yapılan işlemlerin yasal olmadığını ve suç işlediklerini" belirtmesi üzerine telefon numarasını engelledi.

Bunun üzerine Altun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "dolandırıcılık", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şahsi verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından şikayette bulundu.

AA-20220630-28296394-28296393-OTURDUGUNUZ_YERDEN_PAKETLEME_YAPARAK_KAZANIN_SLOGANIYLA_DOLANDIRICILIK

"OTURDUĞUNUZ YERDEN PAKETLEME YAPARAK KAZANIN"

Avukat Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evden çalışma uygulamasıyla dolandırıcıların, insanların ek iş arayışlarını suistimal ettiğini bildirdi. Dolandırıcıların teknolojik gelişmeleri takip edip yeni yöntemler bulduğunu anlatan Altun, "Bunun son örneği müvekkilimin başına gelen olaydır. Müvekkilin arkadaşına bir siteden 'Oturduğunuz yerden paketleme yaparak kazanın' şeklinde mesaj geliyor. Mesajı açtığında bir internet sitesine yönlendiriyor. Orada müvekkilimin ailesiyle fotoğraflarını görünce durumu bize iletti. Biraz araştırınca dolandırıcıların böyle bir yöntemle yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini tespit ettik." dedi.

Altun, dolandırıcıların internet sitelerinde "resmi devlet onaylı" şeklinde aldatıcı ifadeler kullanmak suretiyle insanlar üzerinde güven tesis etmeyi amaçladığını belirtti. Vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen mesajlara karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Altun, şöyle devam etti: "Bu olayda, dolandırıcılar evde sabun paketleyerek insanlara para kazanacağını taahhüt ediyor. Lakin işe başlayabilmeleri için sisteme kayıt yaptırmaları gerektiğini, bunun da ücrete tabi olacağını belirtiyor. Yatırılan ücretin dekontunun da kendilerine gönderilmesini istiyorlar. Bu kayıt ücretini talep etmelerini meşrulaştırmak için de 'ürünler çalınırsa, ellerindeki dekontlarla hukuki süreç başlatacaklarını' söylüyorlar. Yani hukuksuzluk, hukuk ile meşrulaştırmaya çalışılıyor.

Akılalmaz dolandırıcılık! 'Şiddet görüyorum' yalanına inandı, 177 bin lirasından olduAkılalmaz dolandırıcılık! 'Şiddet görüyorum' yalanına inandı, 177 bin lirasından oldu

Dolandırıcılara gönderilen paralar kişi başı 300 ila 500 lira arasında değişiyor. Böyle olunca çok sayıda mağdur paranın düşük tutarda olmasından dolayı savcılığa başvurmuyor. Bu da dolandırıcıları daha da motive ediyor ve günde yüzlerce insan bu şekilde dolandırıcıların hedefi oluyor." Avukat Altun, vatandaşların buna benzer durumlarla karşılaştıklarında adli makamlara başvurmaktan çekinmemesi ve adli destek alması tavsiyesinde bulundu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silahla oynarken kardeşini vurdu! 17 yaşında kardeş katili olduSilahla oynarken kardeşini vurdu! 17 yaşında kardeş katili oldu
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldiAli Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa ettiAykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

''70 yaşındayım ve 83 yaşındaki eşimle her gün seks yapıyorum''

''70 yaşındayım ve 83 yaşındaki eşimle her gün seks yapıyorum''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.