İnsanları 'oturduğunuz yerden para kazanın' vaadiyle dolandırmışlar! Aile fotoğraflarını sosyal medyada görünce...

Ankara'da bir avukat, müvekkiline ait aile fotoğraflarını kullanarak, sosyal medya üzerinden "evde paketleme yapıp para kazanma" vaadiyle vatandaşları dolandırdığını öne sürdüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya platformları üzerinden "evde paketleme" konulu iş ilanlarıyla ek kazanç sağlamak isteyenleri hedef alan dolandırıcılar, kişilerin elektronik posta adreslerine veya sosyal medya hesaplarına bu yönde mesajlar gönderiyor. Daha sonra ilanlara başvuranlardan, "sisteme kayıt yaptırmaları gerektiğini, bunun da ücrete tabi olduğunu" belirterek para talebinde bulunan dolandırıcılar, ücreti aldıktan sonra bir daha dönüş yapmıyor.

AİLE FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ

Ankara'da yaşayan Z.G.G. aile fotoğraflarının sosyal medya ve WhatsApp işletme hesaplarında profil resmi olarak kullanıldığını öğrenmesi üzerine durumu avukatı Emre Altun'a iletti. Müvekkilinin fotoğrafının yayımlandığı internet sitesi hakkında araştırma yapan Altun, sitede müvekkilinin ailesine ait fotoğraflar ile uzaktan çalışmayla para kazanılabileceğine ilişkin vaatlerin yer aldığını tespit etti.

İnternet sitesinin iletişim bilgilerinde müvekkilinin fotoğrafı olan WhatsApp hesabına mesaj atan Altun, evden çalışarak para kazanmak istediğini, nasıl bir süreç izlemesi gerektiğini sordu. Mesajlara bilgilendirme metniyle cevap veren dolandırıcılar, avukatın "yapılan işlemlerin yasal olmadığını ve suç işlediklerini" belirtmesi üzerine telefon numarasını engelledi.

Bunun üzerine Altun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "dolandırıcılık", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şahsi verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından şikayette bulundu.

"OTURDUĞUNUZ YERDEN PAKETLEME YAPARAK KAZANIN"

Avukat Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evden çalışma uygulamasıyla dolandırıcıların, insanların ek iş arayışlarını suistimal ettiğini bildirdi. Dolandırıcıların teknolojik gelişmeleri takip edip yeni yöntemler bulduğunu anlatan Altun, "Bunun son örneği müvekkilimin başına gelen olaydır. Müvekkilin arkadaşına bir siteden 'Oturduğunuz yerden paketleme yaparak kazanın' şeklinde mesaj geliyor. Mesajı açtığında bir internet sitesine yönlendiriyor. Orada müvekkilimin ailesiyle fotoğraflarını görünce durumu bize iletti. Biraz araştırınca dolandırıcıların böyle bir yöntemle yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini tespit ettik." dedi.

Altun, dolandırıcıların internet sitelerinde "resmi devlet onaylı" şeklinde aldatıcı ifadeler kullanmak suretiyle insanlar üzerinde güven tesis etmeyi amaçladığını belirtti. Vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen mesajlara karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Altun, şöyle devam etti: "Bu olayda, dolandırıcılar evde sabun paketleyerek insanlara para kazanacağını taahhüt ediyor. Lakin işe başlayabilmeleri için sisteme kayıt yaptırmaları gerektiğini, bunun da ücrete tabi olacağını belirtiyor. Yatırılan ücretin dekontunun da kendilerine gönderilmesini istiyorlar. Bu kayıt ücretini talep etmelerini meşrulaştırmak için de 'ürünler çalınırsa, ellerindeki dekontlarla hukuki süreç başlatacaklarını' söylüyorlar. Yani hukuksuzluk, hukuk ile meşrulaştırmaya çalışılıyor.

Dolandırıcılara gönderilen paralar kişi başı 300 ila 500 lira arasında değişiyor. Böyle olunca çok sayıda mağdur paranın düşük tutarda olmasından dolayı savcılığa başvurmuyor. Bu da dolandırıcıları daha da motive ediyor ve günde yüzlerce insan bu şekilde dolandırıcıların hedefi oluyor." Avukat Altun, vatandaşların buna benzer durumlarla karşılaştıklarında adli makamlara başvurmaktan çekinmemesi ve adli destek alması tavsiyesinde bulundu.

(AA)

