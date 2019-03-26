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"İnsanlığın değerlerinin ayaklar altına alındığı süreç yaşıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "İşler iyi gitmiyor dünyada. İnsanlığın ayaklar altına alındığı, insanlığın bütün değerlerinin ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin, "İşler iyi gitmiyor dünyada. İnsanlığın ayaklar altına alındığı, insanlığın bütün değerlerinin ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz." dedi.

Karaaslan, partisinin Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı ile seçim çalışmalarına katıldı.

Mekke Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi bombalaması nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Yeni güne İsrail savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı görüntülerle başladıklarını anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Gazze'de aynı acıların bir kez daha yaşanmış olmasından dolayı hüzünlüyüz ama bize ne kadar çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatan, burada niçin buluştuğumuzu bir kez daha hissettiren, 'Biz 31 Mart'ta yalnızca bir oy kullanıp belediye başkanı mı seçeceğiz?' diyen varsa eğer, burada bulunma nedenimizin o kadar kolay olmadığını bir kez daha hatırlatan büyük acılar yaşıyoruz. İsrail'in Gazze'yi bombalaması, Amerika'nın Golan Tepeleri ile ilgili almış olduğu kararlar, yine dün 1 milyar dolarlık bir nakdin Meksika sınırına örülecek duvara aktarılmasının onaylanması... Yani bunlara belki 50, 100 tane daha ekleyebilirim. İşler iyi gitmiyor dünyada. İnsanlığın ayakları altına alındığı, insanlığın bütün değerlerinin ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz."

Seçim ortaklıklarına işaret eden Karaaslan, "Zillet ittifakından Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığını çıkardığınızda hiçbir ortaklıkları kalmıyor. Bu çok önemli bir gösterge. Belediye meclis üyelikleri seçilirken hangi isimlerin neden orada olduklarının, bugün İçişleri Bakanımız başta olmak üzere, açıklanmaya başlanmış olması, bunu izleyenler ve sizler için çok büyük bir gösterge. Bizim niye burada olduğumuzun, niye birlikte olduğumuzun cevabı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, MHP ile AK Parti'nin Türkiye'nin ortak geleceğinde buluşmasının ne anlama geldiğinin 31 Mart sonrası çıkacak haritada görüneceğini dile getirerek, "Orada ne kadar güçlü bir portre çıkarsa, elini ovuşturanlar var ya, okyanus ötesinden hala mesaj göndermeye devam edenler var ya, Türkiye üzerinde maalesef o karanlık emellerinden vazgeçemeyenler var ya, biz onlara bugüne kadar nasıl cevap verdiysek bugün de yine güçlü bir cevap inşallah sizlerle birlikte vereceğiz." dedi.

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