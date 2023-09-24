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İnsanlık ayıbı! Afganistan'da bir kadın ailesi tarafından 25 yıl boyunca bir odada hapsedildi...

24.09.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ailesinin 25 yıl boyunca bir odada hapsettiği kadın, Taliban yönetimine bağlı güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Doktor Rüya Behzad konuya ilgili, "İlk geldiğinde şuuru iyi değildi ve konuşamıyordu. Şu an durumu iyiye gidiyor. Konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor ve oturabiliyor" dedi.

İnsanlık ayıbı! Afganistan'da bir kadın ailesi tarafından 25 yıl boyunca bir odada hapsedildi...

Kabil'in Çar Kale Vezir Abad mahallesindeki evlerinde erkek kardeşleri tarafından harabe bir odada 25 yıldır kapalı tutulan "Nikbaht" adında bir kadın, komşuların Taliban güçlerine haber vermesiyle özgürlüğüne kavuştu. "Bahtı iyi" anlamına gelen ismine karşın, bir o kadar bahtsız bir yaşam süren 45-50 yaşlarındaki Nikbaht, Taliban güçlerinin eve düzenledikleri operasyon sonucu kurtarıldı. Nikbaht, Kabil'in merkezindeki Vezir-i Ekber Han Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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AA muhabirine konuşan Kabil 10'uncu Bölge Emniyet Müdürü Abdul Rahim Ecmal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bölge halkının bildirmesi sonucu bir kadının 25 yıl boyunca evde tutulduğunu öğrendik ve hemen operasyon düzenledik. Erkek kardeşi, zulüm ederek 25 yıl bir odada tutmuş ve şiddet uygulamış. Kadının psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek hayvanın dahi yaşayamayacağı bir odada saklamışlar. Kadının 4 erkek kardeşini de tutukladık. Erkek kardeşinin anlattığına göre, bu kadın yıllar önce evlenip ayrılarak kardeşlerinin evine sığınıyor ve kardeşinin eşiyle anlaşamadığı için erkek kardeşi de böyle bir zulüm uyguluyor. Kadın yıllarca gün yüzü görmediği için öyle bir ruh haline bürünmüş ki artık kimi görse korkuyor. Kadının güvenliğini de sağlayacağız ve tedavi ettireceğiz."

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YAZ KIŞ AYNI ODADA KALDI

Nikbaht'ın kaldığı yaklaşık 10 metrekarelik oda bir harabeyi andırıyor. Odanın içi taş ve çöplerle dolu. Tavanın neredeyse tamamı örümcek ağlarıyla sarılmış durumda.

Yığınla yemek atığı ve dışkının bulunduğu odayı saran ağır koku, içeri girer girmez fark ediliyor.

Öte yandan, odanın penceresinin altındaki bir delikten Nikbaht'a kirli bir tas içerisinde yemek verildiği, Nikbaht'ın uzun yıllar boyunca yıkanmadığı ve aynı elbiseyle yaşadığı öğrenildi.

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AİLENİN MAHALLELİ İLE YAKINLIĞI BULUNMUYOR

Mahalle Muhtarı Hadım Hüseyin Hüseyni, söz konusu ailenin mahalle sakinleriyle yakın bağları olmadığını belirterek, insanların bu eve gidip gelmediğini kaydetti.

Hüseyni, hapsedilen kadın Nikbaht'tan nasıl haberdar olduklarını, "Bu eve gelen çocuklar burada bir 'deli' olduğunu söylediler. Gelip yakından gördük ve 'deli' olmadığını, hapsedildiğini gördük. Bunun üzerine bölge yetkililerine haber verdik." ifadeleriyle anlattı.

Hüseyni, Nikbaht'ı gördüğünde kendisiyle iletişim kurmakta zorlandığını ancak sorduğu soruları anladığını ve yıllar boyu güneş ışığı görmediğini fark ettiğini belirtti.

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FİZİK TEDAVİ GÖRECEK

Vezir-i Ekber Han Hastanesi'nin doktorlarından Rüya Behzad ise, kadının acil bakıma alındığını ve fizik tedaviye başlanacağını kaydetti.

Behzad, "İlk geldiğinde şuuru iyi değildi ve konuşamıyordu. Şu an durumu iyiye gidiyor. Konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor ve oturabiliyor." dedi.

Nikbaht'ı hapseden kardeşi Gulam Sahi ise basına yaptığı açıklamada, yaşananlardan "pişmanlık duyduğunu" ifade etti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan

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