Instagram anketleri için yeni özellik!

Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram, Snapchat‘i bitirmek için yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda anket özelliğini hem gönderi hem de hikayeler bölümü için kullanıma sunan Instagram, bu özelliği şimdi de direkt mesaj hikayelerine sunuyor.
Emoji kaydırgacı ve Sorular ile anket seçeneğini çeşitlendiren Instagram, direkt mesaj hikayeleri üzerinden anket yapma imkanı sunarak kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. Örneğin; bir anket düzenlemek ancak bu ankete belli başlı kişilerin katılmasını istiyorsanız; yeni özellik ile Instagram direkt mesajlar üzerinden anketinizi cevaplatabilirsiniz.
Şimdilik başta iOS olmak üzere bazı Android kullanıcıları için de kullanıma sunulan direkt mesaj hikayeleri üzerinden anket oluşturma özelliği, yakında herkes için kullanılabilir olacak. Eğer bu özelliği henüz kullanamıyorsanız, App Store veya Play Store‘dan Instagram’ı güncelleyip, özelliğin size sunulmasını bekleyebilirsiniz.
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