Instagram Başkanı Threads ile ilgili konuştu: "Amaç Twitter'ın yerini almak değil"

Threads 6 Temmuz'da kullanıma açıldı ve büyük bir ilgi gördü; şimdiden 70 milyon üyeyi aştı. The Verge'ün haberine göre ise Instagram'ın patronu Adam Mosseri, bir Threads sohbetinde, Threads uygulamasının siyaseti ve "sert haberleri" "teşvik edecek bir şey yapmayacağını" söyledi.

Mosseri, siyaset ve sert haberlerle gelen ek inceleme, olumsuzluk ve dürüstlük risklerinin "artan etkileşim veya gelire" değmediğini yazdı.

Instagram'ın patronu, "Spor, müzik, moda, güzellik, eğlence vb. gibi, siyasete veya sert haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla harika topluluklar var." ifadelerini kullandı.

Instagram'ın patronu daha sonra ilk yanıtına açıklık getirerek Threads'in haberleri ya da politikayı engellemeyeceğini ya da sıralamasını düşürmeyeceğini ancak Facebook'un geçmişte yaptığı gibi onları desteklemeyeceklerini belirtti. Mosseri, "Dürüst olmak gerekirse, 2010'ların başında Facebook'ta sektöre çok fazla söz vermekte acele ettik ve bunu tekrarlamak hata olur" dedi.

Öte yandan Mosseri, şunları da söyledi:

"AMAÇ TWITTER'IN YERİNİ ALMAK DEĞİL"

"Amaç Twitter'ın yerini almak değil. Amaç, Instagram'da Twitter'ı hiçbir zaman benimsememiş topluluklar ve Twitter'da (ve diğer platformlarda) konuşmak üzere daha az öfkeli bir yerle ilgilenen topluluklar için bir kamusal meydan oluşturmaktır"

Son yıllarda Meta, kullanıcıların Facebook'ta gördükleri siyasi içerik miktarını azaltmak da dahil olmak üzere haber ve siyasetten uzaklaştı. Hatta geçen yıl Facebook Akışının adından "Haberler" ibaresini bile çıkardı. Şirket ayrıca, yerel haberler için ödeme yapmasını gerektiren yeni bir Kanada yasasına karşılık, ülkedeki haberleri Facebook ve Instagram'dan kaldıracağını söyledi.

