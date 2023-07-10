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Instagram Başkanı Threads ile ilgili konuştu: "Amaç Twitter'ın yerini almak değil"

10.07.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın 'Twitter katili' olarak adlandırılan yeni uygulaması Threads on milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Threads'in Twitter'ı yerinden edip edemeyeceği tartışılırken, Instagram'ın patronu Adam Mosseri, "Amaç Twitter'ın yerini almak değil" dedi. Öte yandan Mosseri'nin açıklamaları, Instagram Başkanı'nın Threads'te haber ve siyasete sıcak bakmadığını da gösterdi.

Instagram Başkanı Threads ile ilgili konuştu: "Amaç Twitter'ın yerini almak değil"

Threads 6 Temmuz'da kullanıma açıldı ve büyük bir ilgi gördü; şimdiden 70 milyon üyeyi aştı. The Verge'ün haberine göre ise Instagram'ın patronu Adam Mosseri, bir Threads sohbetinde, Threads uygulamasının siyaseti ve "sert haberleri" "teşvik edecek bir şey yapmayacağını" söyledi.

Mosseri, siyaset ve sert haberlerle gelen ek inceleme, olumsuzluk ve dürüstlük risklerinin "artan etkileşim veya gelire" değmediğini yazdı.

Instagram'ın patronu, "Spor, müzik, moda, güzellik, eğlence vb. gibi, siyasete veya sert haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla harika topluluklar var." ifadelerini kullandı.

Post by @mosseri
View on Threads

Instagram'ın patronu daha sonra ilk yanıtına açıklık getirerek Threads'in haberleri ya da politikayı engellemeyeceğini ya da sıralamasını düşürmeyeceğini ancak Facebook'un geçmişte yaptığı gibi onları desteklemeyeceklerini belirtti. Mosseri, "Dürüst olmak gerekirse, 2010'ların başında Facebook'ta sektöre çok fazla söz vermekte acele ettik ve bunu tekrarlamak hata olur" dedi.

Post by @mosseri
View on Threads

Öte yandan Mosseri, şunları da söyledi:

"AMAÇ TWITTER'IN YERİNİ ALMAK DEĞİL"

"Amaç Twitter'ın yerini almak değil. Amaç, Instagram'da Twitter'ı hiçbir zaman benimsememiş topluluklar ve Twitter'da (ve diğer platformlarda) konuşmak üzere daha az öfkeli bir yerle ilgilenen topluluklar için bir kamusal meydan oluşturmaktır"

Post by @mosseri
View on Threads

Son yıllarda Meta, kullanıcıların Facebook'ta gördükleri siyasi içerik miktarını azaltmak da dahil olmak üzere haber ve siyasetten uzaklaştı. Hatta geçen yıl Facebook Akışının adından "Haberler" ibaresini bile çıkardı. Şirket ayrıca, yerel haberler için ödeme yapmasını gerektiren yeni bir Kanada yasasına karşılık, ülkedeki haberleri Facebook ve Instagram'dan kaldıracağını söyledi.

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