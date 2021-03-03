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Instagram Canlı Odalar özelliği ile neler sunuyor?

03.03.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Instagram Canlı Odalar özelliği ile neler sunuyor?

Instagram, tek bir canlı yayında ikiden fazla yayıncıyı barındıracak şekilde Live’ı genişletiyor. Platform, dört kişiye kadar birlikte yayın yapılmasına izin veren Canlı Odalar’ı tanttı.

Instagram, yaptığı duyuruda, insanların birden fazla arkadaşla talk show, jam session veya grup dersleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapmasına izin vererek kullanıcılara daha fazla fırsat açma umudunun olduğunu söylüyor. Bu özellik herkese ulaşacak. 2020‘de salgınla ilgili karantinalar başladığından beri insanlar Instagram’ın Canlı özelliğini çok daha fazla ve yeni şekillerde kullanıyor.

Hizmet Kovid-19 hakkında resmi yayınlardan tutun eğlence programlarına kadar birçok farklı amaca hizmet etti. Geçtiğimiz yıl boyunca platform, insanlara daha büyük ekranlarda izleme seçeneği sunmak için Canlı akışları web’de görüntülenebilir hale getirdi. Ayrıca kullanıcıların yayınları 24 saatten daha uzun süre izlenebilir hale getirmek için IGTV’ye kaydetmesine izin verdi. Ekim ayında Instagram, bir akışın maksimum uzunluğunu bir saatten dört saate çıkardı.

ROZET SATIN ALINABİLECEK

Birlikte yayın yapılabilecek kişilerin sayısını artırmak, içerik oluşturucuların kitlelerine ulaşmasının başka bir yolu. Instagram ayrıca, bu özellik sayesinde kullanıcıların takipçileri artarsa daha çok insanı platformuna çekeceğine inanıyor. İzleyiciler, daha fazla yayın için bir Canlı yayın sırasında yayıncılardan rozetler satın alabilirler. Böylece platform da kazancını artırmış olacak. Özelliği kullanmak için yapılması gerekenler ise basit.

Kullanıcılar sola kaydırıp Canlı kamera seçeneğini seçerek yayına başlayabilir. Daha sonra Odalar simgesine dokunmaları ve eklenecek misafirleri seçmeler yeterli. Kendileriyle yayın yapmak isteyenlere buradan davet gönderebilecekler. Platform, bir canlı yayında herhangi biri tarafından engellenen kullanıcıların onları göremeyeceğini de bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
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