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Instagram'da canlı yayın gizleme: Instagram canlı yayını belirli kişilerden nasıl gizlenir?

11.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da açtığınız canlı yayını görmesini istemediğiniz kişilerden kolayca gizleyebilirsiniz. Instagram canlı yayınını gizlediğiniz kullanıcılar profilinize girdiklerinde canlı yayın açtığınız göremez. Peki Instagram canlı yayını belirli kişilerden nasıl gizlenir?

Instagram'da canlı yayın gizleme: Instagram canlı yayını belirli kişilerden nasıl gizlenir?

Instagram canlı yayın gizleme özelliği ile açtığınız canlı yayını yalnızca istediğiniz kişilerin görmesine imkan tanır. Dilerseniz bir kullanıcıdan dilerseniz birden çok kullanıcıdan canlı yayınlarınızı gizleyebilirsiniz. Instagram canlı yayını nasıl gizlenir sorusunun cevabına göz atabilirsiniz.

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Instagram canlı yayını nasıl gizlenir?

Tüm dünyada popüler bir uygulama olan Instagram, canlı yayın özelliği ile kullanıcılarına eğlenceli vakitler geçirmeyi vaat eder. Açtığınız canlı yayını belirli kişilerden gizleme imkanı da sunan Instagram uygulamasında bu özelliği kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Instagram uygulamasını açın.
  • Profilinizden 'Ayarlar' menüsüne tıklayın.
  • Ayarlar menüsünde listelenen seçeneklerden 'Gizlilik' seçeneğine tıklayın.
  • Açılan ekranda 'Hikaye Kontrolleri'ne basarak aradığımız menüye geçiş yapın.
  • Altında 'Hikayeni ve canlı videolarını belirli kişilerden gizle' yazan 'Hikayeyi Gizle' seçeneğine tıklayın.
  • Açılan ekranda arama butonuna tıklayarak canlı yayınınızı gizlemek istediğiniz kullanıcıların adını girin ve üzerine tıklayın.
  • Canlı yayını gizlemek istediğiniz kullanıcıları seçtikten sonra ekranın sağ üstünde yer alan 'Bitti' butonuna tıklayarak gizleme işlemini tamamlayın.
  • Dilediğiniz zaman aynı menü üzerinden gizlediğiniz kullanıcıları kaldırarak yeniden canlı yayınızı görmelerini sağlayabilirsiniz.
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canlı yayın Instagram
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