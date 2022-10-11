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Telefondan ve bilgisayardan Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?

11.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada popüler uygulamalardan biri olan Instagram, canlı yayın özelliği ile kullanıcılarına yepyeni bir kapı aralıyor. Ücretsiz olarak kullanılabilen bu özellik, Instagram canlı yayını nasıl izlenir gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Instagram canlı yayınını kimler görebilir?

Telefondan ve bilgisayardan Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?

İçindekiler

  • Instagram'da canlı yayın nasıl izlenir?
  • Instagram'da açılan canlı yayını kimler görebilir?

Canlı yayın özelliği, Instagram kullanıcılarının diledikleri zaman anlık olarak canlı yayın açmalarına imkan tanır. Bu özellik, kullanıcıların takipçilerinin de bu canlı yayını izlemelerine ve katılmalarına olanak sağlar. Peki Instagram'da açtığınız canlı yayın kimler tarafından görülür, takip ettiğiniz kullanıcıların canlı yayınını nasıl izleyebilirsiniz?

Instagram'da canlı yayın nasıl izlenir?

Instagram kullanıcılarının diğer uygulamalara ihtiyaç duymadan uygulama içerisinde kolayca canlı yayın yapabilmelerine imkan sağlayan Instagram canlı yayın izleme özelliği, bilgisayar ve telefonlarda farklı adımlar ile kullanılır.

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Telefondan Instagram canlı yayını izleme adımları

Instagram canlı yayınlarını telefonunuzdan izlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Instagram uygulamasını açın.
  • Uygulamada hikayeler kısmında bulunduğunuz zaman diliminde canlı yayın yapan kişilerin yayınlarını görebilirsiniz. Bu yayınlar, hikaye izleme barının başında 'Live' yazısı ile yer alır.
  • İzlemek istediğiniz canlı yayının ‘Live’ yazısının üzerine tıklayarak kullanıcının canlı yayını izlemeye başlayabilirsiniz.

Bilgisayardan Instagram canlı yayını izleme adımları

Bilgisayardan Instagram canlı yayını izlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Google Chrome web mağazasına giriş yapın.
  • Chrome web mağazasında 'IG Stroies for Instagram'ı aratın.
  • Listelenen uygulamalar arasında ilk uygulamaya tıklayarak indirin.
  • Google Chrome tarayıcısını kullanarak Instagram uygulamasına giriş yapın.
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra hikayeler kısmında 'Live' olarak yer alan canlı yayınlardan istediğinizin üzerine tıklayarak canlı yayın izleyebilirsiniz.

Instagram'da açılan canlı yayını kimler görebilir?

Instagramda açtığınız canlı yayını takipçileriniz görebilir. Eğer Instagram profiliniz gizli değilse profilinize giren her Instagram kullanıcısının canlı yayınızı görmesi mümkündür. Açtığınız canlı yayına katılanların isimlerini ekran üzerinde görebilir, dilediğiniz kullanıcılardan canlı yayınızı gizleyebilirsiniz.

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