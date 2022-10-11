Telefondan ve bilgisayardan Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?

Canlı yayın özelliği, Instagram kullanıcılarının diledikleri zaman anlık olarak canlı yayın açmalarına imkan tanır. Bu özellik, kullanıcıların takipçilerinin de bu canlı yayını izlemelerine ve katılmalarına olanak sağlar. Peki Instagram'da açtığınız canlı yayın kimler tarafından görülür, takip ettiğiniz kullanıcıların canlı yayınını nasıl izleyebilirsiniz?
Instagram kullanıcılarının diğer uygulamalara ihtiyaç duymadan uygulama içerisinde kolayca canlı yayın yapabilmelerine imkan sağlayan Instagram canlı yayın izleme özelliği, bilgisayar ve telefonlarda farklı adımlar ile kullanılır.
Instagram canlı yayınlarını telefonunuzdan izlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Bilgisayardan Instagram canlı yayını izlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Instagramda açtığınız canlı yayını takipçileriniz görebilir. Eğer Instagram profiliniz gizli değilse profilinize giren her Instagram kullanıcısının canlı yayınızı görmesi mümkündür. Açtığınız canlı yayına katılanların isimlerini ekran üzerinde görebilir, dilediğiniz kullanıcılardan canlı yayınızı gizleyebilirsiniz.
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