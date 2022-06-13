Instagram canlı yayın bildirimi kapatma: Instagram canlı yayın bildirimleri nasıl kapatılır?

Instagram canı yayın özelliği pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu noktada takipçiniz çoksa telefonunuza sürekli ilgili kişiler yayın açtığında bildirim gelebilir. Instagram'da canlı yayın bildirimlerini kapatmanın bazı yöntemleri vardır. Bu yöntemleri doğru bir şekilde uygulamanız halinde takipçileriniz canlı yayın açtığında bildirim almazsınız.
Instagram canlı yayın bildirimleri kapatma konusunda kullanıcılarına bir özellik sunmuştur. Bu özelliği ilgili menülere erişim sağlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için de şu yolları izlemeniz gerekir:
Yukarıdaki yöntemi uygulayarak Instagram'da takipçilerinizden gelen canlı yayın bildirimlerini açıp kapatabilirsiniz. Eğer Instagram canlı yayın bildirimi gelmiyor ise yine yukarıdaki yöntem sayesinde canlı yayın bildirimlerini açık konuma getirebilirsiniz.
Instagram'da başkalarının canlı yayınlarını gizleyebildiğiniz gibi, kendi Instagram canlı yayın bildiriminizi de gizleyebilirsiniz. Bunun için de şu adımları izlemeniz gerekiyor:
Instagram'da bir canlı yayın açtığınızda, eğer canlı yayınınızı takipçilerinizden gizlemediyseniz karşı tarafa bildirim ulaşır. Böylece takipçileriniz bu bildirimden sizin canlı yayınınıza giriş yapabilir.
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