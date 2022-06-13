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Instagram canlı yayın bildirimi kapatma: Instagram canlı yayın bildirimleri nasıl kapatılır?

11.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da takip ettiğiniz hesaplardan biri canlı yayın açtığında telefonununa bildirim gelebilir. Bu bildirimleri engellemek için canlı yayın gizleme yöntemlerinden birini uygulamanız gerekir. Instagram canlı yayın bildirimi kapatma işlemi için gerekli adımları anlattık. Instagram canlı yayın bildirimleri nasıl kapatılır?

Instagram canlı yayın bildirimi kapatma: Instagram canlı yayın bildirimleri nasıl kapatılır?

İçindekiler

  • Instagram canlı yayın bildirimi kapatma
  • Instagram canlı yayın gizleme nasıl yapılır?
  • Instagram'da canlı yayına girince bildirim gider mi?

Instagram canı yayın özelliği pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu noktada takipçiniz çoksa telefonunuza sürekli ilgili kişiler yayın açtığında bildirim gelebilir. Instagram'da canlı yayın bildirimlerini kapatmanın bazı yöntemleri vardır. Bu yöntemleri doğru bir şekilde uygulamanız halinde takipçileriniz canlı yayın açtığında bildirim almazsınız.

Instagram canlı yayın bildirimi kapatma

Instagram canlı yayın bildirimleri kapatma konusunda kullanıcılarına bir özellik sunmuştur. Bu özelliği ilgili menülere erişim sağlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için de şu yolları izlemeniz gerekir:

  • Öncelikle canlı yayın bildirimlerini kapatabilmek için Instagram uygulamasına giriş yapmanız gerekir.
  • Uygulama içerisinden kendi profilinize giriş yaparak sağ üst kısımda yer alan seçenekler menüsüne dokunun.
  • Seçenekler bölümüne geldiğinizde "Anında İlet Bildirimleri" adlı bir seçenek yer alır. Bu seçeneğe dokunarak giriş yapın.
  • Bu alanın alt kısmında "Canlı Videolar" bölümü vardır. Bu bölümü "Açık" ya da "Kapalı" olarak değiştirmeniz Instagram canlı yayın bildirimlerini açmaya ve kapatmaya yarar.

Yukarıdaki yöntemi uygulayarak Instagram'da takipçilerinizden gelen canlı yayın bildirimlerini açıp kapatabilirsiniz. Eğer Instagram canlı yayın bildirimi gelmiyor ise yine yukarıdaki yöntem sayesinde canlı yayın bildirimlerini açık konuma getirebilirsiniz.

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Instagram canlı yayın gizleme nasıl yapılır?

Instagram'da başkalarının canlı yayınlarını gizleyebildiğiniz gibi, kendi Instagram canlı yayın bildiriminizi de gizleyebilirsiniz. Bunun için de şu adımları izlemeniz gerekiyor:

  • Öncelikle Instagram'dan 'Canlı Yayın' bölümüne giriş yapın.
  • Canlı yayına başlamadan önce ayarlar simgesi olan dişli çark simgesinin üzerine dokunun ve ayarlar bölümüne giriş yapın.
  • Burada yer alan 'Hikayelerimi şuradan gizle...' seçeneğine basın.
  • Son olarak canlı yayına erişmesini istediğiniz kişinin karşısındaki onay kutucuğunu doldurabilirsiniz. Onay vermediğiniz kişiler, canlı yayınınızın bildirimini almaz.
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Instagram'da canlı yayına girince bildirim gider mi?

Instagram'da bir canlı yayın açtığınızda, eğer canlı yayınınızı takipçilerinizden gizlemediyseniz karşı tarafa bildirim ulaşır. Böylece takipçileriniz bu bildirimden sizin canlı yayınınıza giriş yapabilir.

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