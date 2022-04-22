Instagram checkpoint required hatası, günün en çok araştırılan konularından biri. Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşımına olanak tanıyan popüler sosyal medyada uygulamasında geçtiğimiz günlerde sorun yaşanmıştı. Birçok kişi, aynı problemin bir kez daha yaşanma ihtimaline karşı, Instagram checkpoint required hatası nedir? Instagram checkpoint required hatasının çözümü nedir? Problem nasıl giderilir? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

INSTAGRAM CHECKPOİN REQUİRED HATASI NEDİR?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in uygulmayı satın aldığı dönemden bu yana -özellikle son dönemde- sık sık hata veriyor.

Bu sebeple Amerikalı bilgisayar programcısı, girişimci ve Meta'nın kurucusu eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Instagram Checkpoint Required ne kadar hata olarak adlandırılırsa adlandırılsın aslında bir uyarı mesajıdır

Instagram kullanıcılarının Checkpoint Required hatası ile karşılaşmalarının nednei Instagram sunucularında zaman zaman gerçekleşen yoğunluktur.

INSTAGRAM CHECKPOİN REQUİRED HATASININ ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram'a Checkpoint Required çözümü için giriş yapılmalıdır.

Ayarlarda yer alan hesap ve başka uygulamalarla paylaşım bölümünden 3. Parti takipçi veya beğeni hilesi gibi uygulamaları Instagram hesabınıza bağlantısını koparmalı ve kaldırma işlemi yapmanız gerekmektedir.

Instagram hesabınıza bağlı uygulamaları kaldırdıktan sonra hesabınızın şifresini yenilemelisiniz.

Şifre yenileme işlemini telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan yapabilirsiniz.

Hata almaya devam ediliyorsa birkaç saat bekledikten sonra tekrar aynı cihaz üzerinden giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

