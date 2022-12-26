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Instagram çöktü mü, sorun mu var? Instagram'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

26.12.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Instagram kullanıcıları Instagram'da yaşadıkları sorunun detayını sorguluyorlar. Peki, Instagram çöktü mü, sorun mu var? Instagram'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Instagram çöktü mü, sorun mu var? Instagram'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Instagram çöktü mü, Instagram'da mesajlar neden gitmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram kullanıcıları, Instagram'da sorun yaşadıklarını bildiriyor. Instagram uygulamasını kullanmakta sorun yaşayan birçok vatandaş konuya ilişkin konuları detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Instagram'a ne oldu?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı Instagram kullanıcılarının şikayetlerine göre, Instagram'da sorunlar yaşanıyor. Instagram'da sayfa yenilemede hatalar yaşanıyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram'da yaşanan bu problem devam ederken henüz konuya ilişkin net bir bilgi ulaşmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz günellenecektir.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Uygulamaya erişim problemi yaşayan Instagram kullanıcıları Twitter'da paylşaımlarda bulundular. İşte Instagram'ın çökmesiyle Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar:

  • "Instagram ve ben düzenli olarak çöküyoruz"
  • "Instagram çökemezsin sen kendine gel"
  • "Instagram çöktü mü? diye Twitter'a bakmaya gelenler..."
  • "İnternet çekmiyor diye kızıyordum meğer Instagram çökmüş."

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