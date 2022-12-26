Instagram çöktü mü, sorun mu var? Instagram'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Instagram çöktü mü, Instagram'da mesajlar neden gitmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram kullanıcıları, Instagram'da sorun yaşadıklarını bildiriyor. Instagram uygulamasını kullanmakta sorun yaşayan birçok vatandaş konuya ilişkin konuları detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Instagram'a ne oldu?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı Instagram kullanıcılarının şikayetlerine göre, Instagram'da sorunlar yaşanıyor. Instagram'da sayfa yenilemede hatalar yaşanıyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram'da yaşanan bu problem devam ederken henüz konuya ilişkin net bir bilgi ulaşmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz günellenecektir.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Uygulamaya erişim problemi yaşayan Instagram kullanıcıları Twitter'da paylşaımlarda bulundular. İşte Instagram'ın çökmesiyle Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar: