Instagram'da hikaye nasıl paylaşılır? Instagram hikaye (story) paylaşma rehberi

Instagram hikaye özelliği, kullanıcılar tarafından çok sık kullanılmaktadır. Instagram hikaye paylaşımlarında çeşitli etiketler, gif'ler, müzikler eklenebilmektedir. Instagram hikaye özelliğini kullanarak fotoğraf çekmek ve üstünde çizim yapmak da mümkündür. Hikayeye video ekleme özelliği ve müzikli resim paylaşımı, en çok tercih edilen hikaye çeşitlerindendir. Instagram'da hikaye paylaşımı nasıl yapılır?

Instagram'da Hikaye Nasıl Paylaşılır?

Instagram’da hikaye paylaşımı, her Instagram kullanıcısının kullanımına açık bir özelliktir. Instagram hikaye paylaşımı, ana sayfadan iki farklı yolla yapılabilmektedir.

Bunlardan biri, Hikayeler dizisinde kişinin kendi profil resmine tıklayıp açılan yeni kısımda + işareti bulunan profil fotoğrafına tıklamasıdır.

Instagram’da hikaye paylaşmanın bir diğer yolu da Instagram ana sayfasında bulunan + işaretli menüye tıklamaktır. Açılan menüde hikaye seçeneğine tıklandığında kişi kendi profili için hikaye eklemektedir.

Hikaye paylaşma yeri açıldığında kamera ile fotoğraf çekilebilir veya galeriden eklenebilir. Seçilen fotoğrafın paylaşılması için ekranın altında yer alan hikayen yazısına tıklamak gereklidir.

Instagram Hikaye Kısmı Nerede Yer Alır?

Instagram hikaye kısmı ana sayfada en üstte yer alır. Ana sayfada gösterilen hikayeler bir dizi şeklinde yan yana bulunur. Kişinin kendi hikayeleri daima dizinin en solunda yer alır. İzlenen hikayeler sırayla en sağa kaydırılırken izlenmeyen hikayeler kırmızımsı bir halka içindedir ve bunlar yan yana sıralanır.

Instagram Hikayede Müzikli Görsel Paylaşma Yolu

Instagram’da müzikli göresel paylaşmanın yolu, öncelikle hikayeye bir görsel eklemektir. Görsel seçiminin ardından hikaye paylaşım ekranı yukarı doğru kaydırıldığında hikayeye eklenebilecek ögeler ortaya çıkar. Müzik simgesine basılarak müzik eklenebilir. Instagram, bünyesinde çok sayıda müzik barındırır ve istenilen müzik, arama kısmından bulunabilir.

Instagram Hikayeye Müzik Ekleme Yolu

Instagram hikayeye müzik eklemenin 2 yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Instagram’ın kendi bünyesindeki müzikleri kullanmaktır. Neredeyse her şarkı Instagram’da bulunabilir ve kullanılabilir. Hikaye panelinin yukarı kaydırılması veya sticker emojisine tıklanması ile müzik eklenebilmektedir.

Instagram’da hikayeye müzik eklemenin bir diğer yolu da Spotify’da açılan müziğin Instagram hikayelerde paylaşılmasıdır. Bunun için öncelikle Spotify’da şarkı bulunur, şarkı ekranında sağ üstte yer alan üç noktaya tıklanır, paylaş seçeneği seçilir. Paylaşma platformu olarak Instagram hikayeler seçilir.

Instagram Hikayede Video Paylaşma Yolu

Instagram hikayesinde video paylaşmanın yolu, hikaye paylaşımı sırasında galeriden video seçmek veya kamera ile video çekmektir. Instagram’da video paylaşmanın bir diğer yolu ise zaten paylaşılmış videoları hikayeye eklemektir.

Instagram Story Fikirleri

Instagram hikayeleri çok çeşitli biçimde oluşturulabilir. Instagram hikayelerinde emoji kullanmak, farklı yazı tiplerini birlikte kullanmak, el yazısı ile çizim yapmak ve hikayeye müzik eklemek, güzel hikayelerin oluşmasına yol açabilir.

Yeni dönem Instagram story fikirlerinden biri de hikayeye çok sayıda görsel eklemektir. Görseller ekranda kolaj haline getirildiğinde güzel story'ler ortaya çıkmaktadır.

Instagram'da Başka Birinin Hikayesi Nasıl Paylaşılır?

Instagram’da hikaye olarak paylaşmak istediğiniz bir gönderi varsa öncelikle o gönderinin altındaki kağıt uçak simgesine tıklayın. Daha sonra açılan ekrandaki ilk seçeneğe tıklayarak kendi hikayenizde paylaşma seçeneğini kullanın.

