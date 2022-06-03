HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram'da hikaye nasıl paylaşılır? Instagram hikaye (story) paylaşma rehberi

Instagram'da hikaye nasıl paylaşılır? Instagram hikaye (story) paylaşma rehberi

02.06.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikaye paylaşımı, en çok kullanılan Instagram özelliklerindendir. Hikayeler yalnızca 24 saat boyunca görünen, kullanıcının isteğine bağlı olarak profile de eklenebilen paylaşımlardır. Instagram hikaye paylaşırken yaratıcı fikirler üretmek mümkündür. Instagram'da hikaye nasıl paylaşılır?

Instagram'da hikaye nasıl paylaşılır? Instagram hikaye (story) paylaşma rehberi

İçindekiler

  • Instagram'da Hikaye Nasıl Paylaşılır?
  • Instagram Hikaye Kısmı Nerede Yer Alır?
  • Instagram Hikayede Müzikli Görsel Paylaşma Yolu
  • Instagram Hikayede Video Paylaşma Yolu
  • Instagram Story Fikirleri
  • Instagram'da Başka Birinin Hikayesi Nasıl Paylaşılır?

Instagram hikaye özelliği, kullanıcılar tarafından çok sık kullanılmaktadır. Instagram hikaye paylaşımlarında çeşitli etiketler, gif'ler, müzikler eklenebilmektedir. Instagram hikaye özelliğini kullanarak fotoğraf çekmek ve üstünde çizim yapmak da mümkündür. Hikayeye video ekleme özelliği ve müzikli resim paylaşımı, en çok tercih edilen hikaye çeşitlerindendir. Instagram'da hikaye paylaşımı nasıl yapılır?

Instagram hesap dondurma linki 2022 - Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?Instagram hesap dondurma linki 2022 - Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Instagram'da Hikaye Nasıl Paylaşılır?

Instagram’da hikaye paylaşımı, her Instagram kullanıcısının kullanımına açık bir özelliktir. Instagram hikaye paylaşımı, ana sayfadan iki farklı yolla yapılabilmektedir.

Bunlardan biri, Hikayeler dizisinde kişinin kendi profil resmine tıklayıp açılan yeni kısımda + işareti bulunan profil fotoğrafına tıklamasıdır.

Instagram’da hikaye paylaşmanın bir diğer yolu da Instagram ana sayfasında bulunan + işaretli menüye tıklamaktır. Açılan menüde hikaye seçeneğine tıklandığında kişi kendi profili için hikaye eklemektedir.

Hikaye paylaşma yeri açıldığında kamera ile fotoğraf çekilebilir veya galeriden eklenebilir. Seçilen fotoğrafın paylaşılması için ekranın altında yer alan hikayen yazısına tıklamak gereklidir.

Instagram hikaye gizlemeyi kaldırma: Instagram hikaye kısıtlama nasıl kaldırılır?Instagram hikaye gizlemeyi kaldırma: Instagram hikaye kısıtlama nasıl kaldırılır?

Instagram Hikaye Kısmı Nerede Yer Alır?

Instagram hikaye kısmı ana sayfada en üstte yer alır. Ana sayfada gösterilen hikayeler bir dizi şeklinde yan yana bulunur. Kişinin kendi hikayeleri daima dizinin en solunda yer alır. İzlenen hikayeler sırayla en sağa kaydırılırken izlenmeyen hikayeler kırmızımsı bir halka içindedir ve bunlar yan yana sıralanır.

Instagram Hikayede Müzikli Görsel Paylaşma Yolu

Instagram’da müzikli göresel paylaşmanın yolu, öncelikle hikayeye bir görsel eklemektir. Görsel seçiminin ardından hikaye paylaşım ekranı yukarı doğru kaydırıldığında hikayeye eklenebilecek ögeler ortaya çıkar. Müzik simgesine basılarak müzik eklenebilir. Instagram, bünyesinde çok sayıda müzik barındırır ve istenilen müzik, arama kısmından bulunabilir.

Instagram Hikayeye Müzik Ekleme Yolu

Instagram hikayeye müzik eklemenin 2 yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Instagram’ın kendi bünyesindeki müzikleri kullanmaktır. Neredeyse her şarkı Instagram’da bulunabilir ve kullanılabilir. Hikaye panelinin yukarı kaydırılması veya sticker emojisine tıklanması ile müzik eklenebilmektedir.

Instagram’da hikayeye müzik eklemenin bir diğer yolu da Spotify’da açılan müziğin Instagram hikayelerde paylaşılmasıdır. Bunun için öncelikle Spotify’da şarkı bulunur, şarkı ekranında sağ üstte yer alan üç noktaya tıklanır, paylaş seçeneği seçilir. Paylaşma platformu olarak Instagram hikayeler seçilir.

Instagram hikaye silme nasıl yapılır? Arşivdeki hikayeyi nasıl silerim?Instagram hikaye silme nasıl yapılır? Arşivdeki hikayeyi nasıl silerim?

Instagram Hikayede Video Paylaşma Yolu

Instagram hikayesinde video paylaşmanın yolu, hikaye paylaşımı sırasında galeriden video seçmek veya kamera ile video çekmektir. Instagram’da video paylaşmanın bir diğer yolu ise zaten paylaşılmış videoları hikayeye eklemektir.

Instagram Story Fikirleri

Instagram hikayeleri çok çeşitli biçimde oluşturulabilir. Instagram hikayelerinde emoji kullanmak, farklı yazı tiplerini birlikte kullanmak, el yazısı ile çizim yapmak ve hikayeye müzik eklemek, güzel hikayelerin oluşmasına yol açabilir.

Yeni dönem Instagram story fikirlerinden biri de hikayeye çok sayıda görsel eklemektir. Görseller ekranda kolaj haline getirildiğinde güzel story'ler ortaya çıkmaktadır.

Instagram'da Başka Birinin Hikayesi Nasıl Paylaşılır?

Instagram’da hikaye olarak paylaşmak istediğiniz bir gönderi varsa öncelikle o gönderinin altındaki kağıt uçak simgesine tıklayın. Daha sonra açılan ekrandaki ilk seçeneğe tıklayarak kendi hikayenizde paylaşma seçeneğini kullanın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone 14 serisi RAM kapasitesiyle şaşırtacak!iPhone 14 serisi RAM kapasitesiyle şaşırtacak!
Akşener, 'Mansur Yavaş' talebine bakın nasıl karşılık verdiAkşener, 'Mansur Yavaş' talebine bakın nasıl karşılık verdi
Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

İlginizi Çekebilir

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.