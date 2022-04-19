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Instagram hikaye silme nasıl yapılır? Instagram hikaye arşivimdeki bir hikayeyi nasıl silerim?

19.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri şüphesiz ki Instagram’dır. Instagram ilk çıktığı zamanlarda kullanıcılarına yalnızca fotoğraf ve video paylaşımına izin veren bir uygulamayken günümüzde ise birçok farklı özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden biri de hikâye olarak bilinen anlık fotoğraf ve video paylaşımıdır. “Story” olarak da adlandırılan bu özellik birçok Instagram kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir. Peki, Instagram hikaye silme nasıl yapılır?

Instagram hikaye silme nasıl yapılır? Instagram hikaye arşivimdeki bir hikayeyi nasıl silerim?

İçindekiler

  • Instagram Hikâye Silme
  • Instagram Hikâye Arşivimdeki Bir Hikâyeyi Nasıl Silerim?

Instagram’a “hikâyeler” özelliği ilk geldiği zamanlarda kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderiler 24 saat dolunca otomatik olarak silinmekteydi. Şimdi ise silinen tüm hikâyeler arşiv bölümüne kaydedilmekte ve kullanıcılar istedikleri zaman bu hikâyelere ulaşabilmektedir. Hikâyelerin bulunduğu arşiv bölümü zamanla doldukça bazı kullanıcılar bu hikâyeleri silmeyi istemekte fakat nasıl silindiğini bilememektedir. Instragram, kullanıcılarına bu durumu çözmek için birçok yöntem sunmaktadır.

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Instagram Hikâye Silme

Instagram’da en çok kullanılan özelliklerden biri hikâye paylaşımıdır. Oldukça popüler olan hikâye özelliğinde kullanıcılar paylaştıkları video veya fotoğraflara kimlerin baktıklarını da görebilmektedir. Paylaşılan ve 24 saat sonra kaybolan bu hikâyeler, arşiv bölümüne kaydedilmektedir.

Kullanıcılar zaman zaman anlık olarak paylaştıkları hikâyeleri silmeyi istemektedir. Instagram hikâye bölümüne atılan bir hikâyeyi silmek oldukça kolaydır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapınız.
  • Instagram ana sayfasının en üst ve en sol köşesinde “hikâyem” bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme tıklayarak son paylaştığınız hikâyenizi görüntüleyebilirsiniz.
  • Ardından silmek istediğiniz hikâyeyi seçip, Android cihazlarda sağ alt köşede bulunan üst üste üç çizgiye, IOS cihazlarda ise yan yana olan çizgiye tıklayınız. Karşınıza “sil” butonu çıkacaktır. Bu butona tıkladığınızda hikâyenizi silmiş olursunuz.

Instagram’da hikâyeyi sildim ama hala gözüküyor diyen kullanıcılar için de çözüm son derece basittir. Öncelikle bu durum iki nedenden dolayı kaynaklanıyor olabilir. Birincisi hikâye silme işlemini yaparken silmek için onay vermeyi unutmuş olabilirsiniz. İkinci neden ise tam hikâyeyi silerken internetin anlık olarak kesilmesi olabilir.

Ayrıca uygulamaya zaman zaman güncellemeler gelmektedir. Bu güncellemeleri yapmadığınızda da bu tür hatalar ile karşılaşabilirsiniz.

Instagram kullanıcıları bazen yanlışlıkla istemedikleri gönderileri hikâye olarak paylaşmaktadır. Uygulama içerisinde paylaşacağınız hikâye yerine başka bir hikâye paylaştığınızda bunu kolayca silebilmeniz mümkündür. Yanlışlıkla atılan Instagram hikâyesi nasıl silinir diye merak edenlerin izlemesi gereken yol yukarıdaki adımlarla aynıdır.

Instagram Hikâye Arşivimdeki Bir Hikâyeyi Nasıl Silerim?

Instagram’da paylaştığınız hikâyeler 24 saat dolduktan sonra kendiliğinden silinmektedir. Uygulamaya gelen arşiv bölümü sayesinde artık silinen hikâyeler bu bölüme otomatik olarak kaydedilmektedir. Kullanıcılar istedikleri zaman arşiv bölümüne giriş yaparak eski ve yeni hikâyelerini görebilmektedir.

Ayrıca önceden paylaştığınız hikâyeleri tekrardan paylaşabilir veya profilinizde öne çıkarabilirsiniz. Arşivlemede herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Yani arşive kaydedilen hikâyeler siz silene kadar orada durmaktadır.

Bazen kullanıcılar arşivde bulunan hikâyelerini tekrardan görmemek için silmeyi tercih etmektedir. Instagram arşivdeki hikayeler nasıl silinir sorusunun cevabını arayan kullanıcılar, aşağıdaki adımları izleyerek kolay bir şekilde silme işlemini gerçekleştirebilir:

  • İlk olarak Instagram hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız.
  • Ardından sağ üst köşede bulunan üst üste üç çizgiye tıklayınız. Karşınıza bir menü açılacaktır. Bu menü içerisinde “arşiv” bölümü yer almaktadır. Arşiv bölümüne tıklayınız.
  • “Hikâyeler arşivi” bölümünde tüm hikâyelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Silmek istediğiniz hikâyeye gelip, sağ alt köşede bulunan “daha fazla” butonuna tıklayınız. Iphone telefonlarda ise sağ alt köşede yan yana üç çizgi bulunmaktadır. Bu üç çizgiye tıklamanız gerekmektedir.
  • Karşınıza “sil” butonu çıkacaktır. Sil butonuna tıklayarak hikâyeyi arşivinizden kaldırabilirsiniz. Bu işlemi silmek istediğiniz tüm hikâyeler için yapabilirsiniz.
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