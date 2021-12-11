Instagram’da uzun süredir beklenilen özellik nihayet geliyor!

Bununla birlikte bazı uygulamalar vardır ki onlarda yavaş ancak kararlı adımlarla ilerler. Bir yerden sonra artık temeli öylesine sağlam oturmuştur ki, bundan sonra piyasada oyuncu değil, oyun kurucu pozisyonuna geçerler. İşte Instagram’da tam olarak böyle bir uygulama.

Uygulama mağazasında ilk yer aldığı günden bu yana uzun yıllar geçti. Ancak Instagram, belki de her yeni gün bir öncekinden daha popüler olmaya devam ediyor. Amerikalı teknoloji devi bu başarısını ise, zamana ayak uydurmasına ve gerektiği zamanlarda alması gereken aksiyonları almasına borçlu.

Bir süredir Instagram kullanıcıları, uygulamanın artık fazlasıyla demode kaldığı ve kapsamlı bir güncellemenin gelmediğinden şikayetçiydi. Ancak Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların ana sayfa akışlarını isterlerse kronolojik sıraya göre isterlerse de favori içeriklere göre sıralayabilecekleri bir tür tercih hakkı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

2022 yılının başlarında hayata geçecek olan bu yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar, istemeleri halinde ana sayfada görünecek olan gönderilerini en yeniden eskiye göre ya da tam tersi şekilde görebilecekler. Bakalım Instagram’ın bu yeni güncellemesi teknoloji dünyasından nasıl bir tepki alacak.

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