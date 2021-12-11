HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram’da uzun süredir beklenilen özellik nihayet geliyor!

Instagram’da uzun süredir beklenilen özellik nihayet geliyor!

11.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi sosyal medya uygulamaları vardır ki çıktığı günlerde ortalığı kasıp kavurur, herkes ondan bahseder, arkadaşlarınız, aileniz ve tüm çevreniz o uygulamayı kullanmaya başlar, sonra ise neredeyse yayılmaz hızıyla eş değer bir şekilde ortadan kaybolur. Tıpkı bir saman alevi gibi…

Instagram’da uzun süredir beklenilen özellik nihayet geliyor!

Bununla birlikte bazı uygulamalar vardır ki onlarda yavaş ancak kararlı adımlarla ilerler. Bir yerden sonra artık temeli öylesine sağlam oturmuştur ki, bundan sonra piyasada oyuncu değil, oyun kurucu pozisyonuna geçerler. İşte Instagram’da tam olarak böyle bir uygulama.

Uygulama mağazasında ilk yer aldığı günden bu yana uzun yıllar geçti. Ancak Instagram, belki de her yeni gün bir öncekinden daha popüler olmaya devam ediyor. Amerikalı teknoloji devi bu başarısını ise, zamana ayak uydurmasına ve gerektiği zamanlarda alması gereken aksiyonları almasına borçlu.

Bir süredir Instagram kullanıcıları, uygulamanın artık fazlasıyla demode kaldığı ve kapsamlı bir güncellemenin gelmediğinden şikayetçiydi. Ancak Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların ana sayfa akışlarını isterlerse kronolojik sıraya göre isterlerse de favori içeriklere göre sıralayabilecekleri bir tür tercih hakkı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

2022 yılının başlarında hayata geçecek olan bu yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar, istemeleri halinde ana sayfada görünecek olan gönderilerini en yeniden eskiye göre ya da tam tersi şekilde görebilecekler. Bakalım Instagram’ın bu yeni güncellemesi teknoloji dünyasından nasıl bir tepki alacak.

Renault Zoe Euro NCAP testlerinde yerle bir oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Apple Epic Games davası hala sürüyorApple Epic Games davası hala sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Dünya, onu 12 yaşında doğum yapmasıyla tanımıştı! Ortaya çıktı

Dünya, onu 12 yaşında doğum yapmasıyla tanımıştı! Ortaya çıktı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.