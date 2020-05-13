Instagram'dan üstünüzdeki yükü hafifletecek özellik!

Instagram yorum özelliği malumunuz. Instagram'ın ilk dönemlerinde pek kullanılmayan özellik, günümüzde artık oldukça aktif bir şekilde kullanılıyor. Hatta Beşiktaş gibi bazı futbol takımları, takımında görmek istediği bazı futbolcuların resmi Instagram hesabındaki gönderileri tabiri caizse yorum yağmuruna tutuyor. Hal böyle olunca, hem futbolcular hem de yorumcular için yapılan tüm yorumları takip etmek de zorlaşıyor. Instagram'ın yeni adımı ise tam da bu noktada devreye giriyor.

INSTAGRAM'A 2 YENİ ÖZELLİK! EN SEVİLEN YORUM SABİTLENECEK

Instagram bu süreci kolaylaştırmak için harekete geçti. Buna göre aynı amaca hizmet eden 2 özellik Instagram kullanıcılarıyla buluşacak. Bu özelliklerden ilki Instagram Yorum Sabitleme adını taşıyacak. Bu özellik sayesinde yorumların arasında kaynamış ancak değeri yüksek yorumlar, en başa sabitlenebilecek. Instagram'ın diğer yeniliği ise siber zorbalık suçlarına karşı mücadelede kullanıcılara daha fazla görev verecek.

TEK TIK İLE SİLİNECEKLER

Instagram'da siber zorbalık suçlarına rastlamak maalesef ki mümkün. Instagram yorumları da bu suçların görüldüğü yerlerden biri. Instagram'ın yeni Toplu Yorum Silme özelliği ile bu tarz suç unsuru içeren yorumlar çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kaldırılabilecek. Toplu Yorum Silme özelliği tek seferde 25 yorumu silmeye imkan verecek. Böylece kullanıcılar tek tek yorumları silmek ile uğraşmayacak, bu yük hafifletilecek.