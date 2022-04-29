Instagram dondurunca hesap silinir mi? Instagram dondurma sonrası uzun süre girilmeyen hesap kapanır mı?

Instagram kullanıcıları zaman zaman hesaplarını kapatmak istemektedirler. Instagram platformu bunun için kullanıcılarına hesabı geçici olarak kapatmak veya kalıcı olarak silmek gibi seçenekler sunmaktadır. Instagram hesabını silmek geri dönüşü olmayan bir şekilde hesabı kapatır. Ancak Instagram hesabını dondurmak hesabı yalnızca geçici olarak görünmez kılar. Instagram hesabı dondurulduğu zaman uzun süre tekrar açılmadığında kullanıcılar bu hesabın kapanıp kapanmadığını merak ederler. Instagram dondurunca hesap silinir mi?

Instagram Dondurunca Hesap Silinir Mi?

Instagram hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatmak isteyenler iki farklı işlem yapma seçeneğine sahiptirler. Instagram hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyenler hesap sile işlemini yapmalıdırlar. Hesap silme işlemi, profil ayarlarından yapılmaktadır. Hesap silindiğinde profil bilgileri tamamen kaybolur ve hesap belirli bir süre açılmazsa tamamen kapatılır. Bu süre 30 gün, yani 1 aydır. Hesap silme talebi verildikten sonra 1 ay içinde hesaba tekrar giriş yapılırsa hesap aktive olur ve silme talebi ortadan kalkar.

Hesabı geçici olarak kapatmanın yolu hesap dondurmadır. Hesap dondurulunca 1 ay boyunca girilmese dahi, hesap silinmez. Ancak hesap geçici olarak kapandıktan sonra ilk 3 saat içinde hesabı tekrar açmak mümkün olmaz. Dondurulmuş hesabı tekrar açmak için 3 saat geçtikten sonra hesaba giriş yapmak yeterlidir.

Hesabı dondurma işlemi, hesabı geçici olarak kapatma talebidir. Bu işlem yapıldıktan sonra hesap silinmez. Hesabın silinmesi için yalnızca hesabın silme talebi verilmesi gereklidir. Bazı durumlarda Instagram kuralları gereği hesap Instagram tarafından kapatılabilir. Ancak hesabı dondurunca Instagram hesabı silinmez.

Instagram Dondurma Sonrası Uzun Süre Girilmeyen Hesap Kapanır mı?

Instagram kullanıcıları hesaplarını geçici olarak kapattıkları zaman haftalarca bu hesaba girmeyebilirler. Bazı dondurulmuş hesaplar çok uzun süre boyunca giriş yapılmadan kalmaktadır. Instagram hesaplarını donduran kullanıcılar bu hesaplarına ne olduğunu merak ederler. Dondurulan hesaplar gizlenir ve diğer kullanıcılara görünmez. Ayrıca bu hesapların bilgileri tekrar açıldığında eskisi gibi kullanılması için saklanır.

Instagram kullanıcıların hesaplarını dondurduktan sonra akıllarına gelen sorulardan biri de hesaba uzun süre giriş yapmamaları halinde hesabın kapanıp kapanmayacağıdır. Instagram hesabı dondurulduğu zaman hesaba giriş yapılmaması halinde hesap aktifleşmeyecek ve dondurulmuş olarak kalacaktır.

Dondurulduktan sonra uzun süre girilmeyen Instagram hesabının kapanması için hesaba giriş yapıp silinmesi gerekir. Instagram dondurulduktan sonra uzun bir süre geçerse hesaba giriş yapıp tekrar aktifleştirmek mümkündür. Yani uzun süre girilmeyen Instagram hesabının kapanması mümkün değildir. Ancak dondurulmuş Instagram hesaplarına uzun süre girilmediğinde ve tekrar açıldığında Instagram hesabındaki bilgilerin yüklenmesi zaman almaktadır. Dondurulmuş Instagram hesapları çok uzun süre sonra açıldığında fotoğrafların geç yüklenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Kullanılmayan Instagram Hesabı Ne Zaman Kapanır?

Kullanılmayan, çok uzun süre aktif olmayan hesaplar sosyal medya platformları için fazlalık bir veridir. Sosyal medya platformları açılıp kullanılmamış, hiçbir eylemde bulunmamış hesaplarla doludur. Instagram’da da bu şekilde bulunan pek çok hesap vardır.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları çok uzun süre aktif olmayan hesapları kapatmaktadır. Instagram, aktif olmayan hesapların kapanması konusunda net bir bilgi vermemektedir.

Kullanılmayan Instagram hesaplarının ne kadar süre sonra kapatılacağı bilinmemektedir. Bu nedenle Instagram hesaplarına birkaç ayda bir girilmesi önerilmektedir. Hesaplara giriş yaptıktan sonra birkaç gönderi beğenmek veya yorum yapmak hesabın aktif görünmesini sağlayacak ve kapanmasını engelleyecektir.



