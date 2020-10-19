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Instagram gizli reklama karşı savaş açıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

İngiltere’de tüketiciyi koruma kurumlarının yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya fenomenleri, takipçilerini yanıltan yayın yapmadan duramıyor. Yasalar gereği, reklam ücreti aldıkları ürünler hakkında yayın sırasında bilgi verip o yayında reklam olduğunu duyurmaları gerekiyor.

Instagram gizli reklama karşı savaş açıyor

Ancak sosyal medya fenomenlerinin bunu yapmadıkları ve aldıkları reklamı duyurmadan kullanıcılara ürün tavsiyesi yaptıkları belirleniyor. Şimdi Instagram gizli reklam yapan fenomenler için çemberi daraltmaya hazırlanıyor.

Bu sorun, yasalar nedeniyle, Instagram’ın da başını ağrıtıyor. Yapılan yayınlardan Instagram da sorumlu olduğu için şirket Avrupa Birliği’nden dev cezalar almadan önce kullanıcılarını kandıran Influencer’ları durdurma kararı aldı.

Instagram, bu tür içerikleri tespit edecek ve İngiltere’deki gerekli reklam / yayıncılık kurumlarına bildirecek bir araç hazırlıyor.

INSTAGRAM FENOMENLERİ YASAL BİLGİ VERMEK ZORUNDA

Bu araçta içerik üreticisi, aldığı reklam hakkında detayları verecek, ürünün ismi, yaptığı sözleşmenin detayları ve ücret bilgisi gibi verileri girecek. Bu veriler ilgili yasal kurumlara ulaştırılacak. Böylece hem Influencer’ların vergilendirilmesi kolaylaşacak, hem de takipçilerine reklam konusunda bilgi verip vermediği de kontrol edilecek.

Öte yandan, bir influencer’ın rapor etmediği reklam gelirinin banka hesaplarında fark edilmesi, videosunda ilgili uyarıların yer almaması gibi durumlar halinde çok sert cezalar mümkün olacak.
Aynı cezalar şu anda Türkiye’de de yer alıyor. Basın yayın kuruluşları, reklam olarak yayınlanan içeriklerin okura / izleyiciye belirtilmesi şartına tabiler. Bu yasaya aykırı olarak gizli reklam yapan basın yayın kuruluşlarına yüz binlerce liralık cezalar kesilebiliyor. Aynı şekilde sosyal medya fenomenleri de kazançları karşılığında vergi ödeme yükümlülüğü olan basın / yayın işletmeleri olarak kabul ediliyorlar ve bu reklam yasalarına tabiler.

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