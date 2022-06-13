Instagram hikaye indirme: Instagram hikayeleri nasıl indirilir, telefona nasıl yüklenir?

Instagram hikaye indirme işlemi, hem kullanıcının kendi hikayeleri hem de başka kullanıcıların görüntülenen hikayeleri için kullanılabilir. Instagram’da hikaye indirmek, paylaşılmış bir hikayenin cihaza kaydedilmesini sağlar. Instagram’da sesli, GIF'li veya videolu hikayeleri tıpkı fotoğraflı hikayeler gibi indirmek mümkündür.

Instagram hikayeleri nasıl indirilir?

Instagram hikayeleri hem hikayeyi paylaşan kullanıcılar tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından indirilebilmektedir. Instagram hikayeleri telefona yükleme işlemi genellikle ekran görüntüsü alarak yapılmaktadır ancak ekran görüntüsü alarak yapılan hikaye yüklemeleri video veya sesli hikayelerde işe yaramaz.

Instagram'da kendi hikayeni indirme işlemi nasıl yapılır?

Instagram hikeyelerini hikayeyi paylaşan kullanıcı hesabından indirmek oldukça kolaydır. Instagram hikaye indirme işlemi için her hikayenin altında bir indirme tuşu bulunmaktadır. Hikaye paylaşan kullanıcı kendi hikayelerini direkt Instagram üzerinden hem paylaşmadan önce hem de paylaştıktan sonra indirebilmektedir.

Instagram, kaybolan hikayeleri indirmek için arşive girme imkanı sağlar. Instagram hikaye arşivi, 24 saatini tamamlayarak kaybolan hikayelerin bulunduğu yerdir. Instagram arşivine girmek için öncelikle Instagram profil kısmına girilir, sağ üstte yer alan üç çizgiye tıklanır ve arşiv yazısı seçilir. Arşivden herhangi bir hikayenin bulunmasıyla hikaye indirme butonuna ulaşmak mümkündür.

Instagram'da Başkasının Hikayesini İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram’da başkasının hikayesini indirmek için çeşitli araçlar kullanmak gerekir. Bunlardan ilki hikaye linkini kopyalayarak yapılan işlemdir. Bu işlem için Story Saver uygulaması kullanılır.

Instagram’da başkasının hikayesini indirmek için gereken adımlar şunlardır:

Story Saver uygulamasını cihazınıza indirin.

İndirmek istediğiniz hikayeyi Instagram’da bulun.

Hikaye üzerinde bulunan üç noktaya tıklayın ve hikaye bağlantısını kopyalayın.

Hikaye bağlantısını Story Saver uygulamasındaki arama kısmına yapıştırın.

Hikayenin yüklenmesini bekleyin ve ardından indir butonuna tıklayarak cihazınıza kaydedin.

Instagram’da Story Saver kullanarak hikaye kaydetme işlemi yalnızca Android cihazlar ile yapılmaktadır. iOS işletim sistemli cihazlarda hikaye indirmek için yine benzer bir yöntemle kullanılan Repost Story For uygulaması tercih edilebilir.

Instagram’da başkasının hikayesini indirmek için kullanılan bir başka yöntem web sitesi üzerinden hikayeleri aramak ve indirmektir.

Web sitesi üzerinden Instagram hikaye indirme işlemi için:

StoryDownloader web sitesini açın.

Sitenin arama kısmından hikayesini indirmek istediğiniz kullanıcıyı aratın.

Kullanıcının hikayeleri yüklendiğinde indirmek istediğiniz hikayeyi seçin ve cihazınıza kaydedin.

Instagram Sesli Hikaye İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram sesli hikaye indirme işlemi, video veya ses dosyası bulunan hikayeleri indirme işlemidir. Fotoğraflı hikaye indirme işlemleri sesli veya videolu hikaye indirmek için birebir uygulanabilir. Kullanıcının kendi hikayesini indirdiği veya başkasının hikayesini indirdiği her iki durumda da sesli hikayeler tıpkı videolu hikayeler gibi indirilecek ve cihazda video formatında görünecektir.

