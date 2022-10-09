HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram kendi kendine takip ediyor sorunu ve çözümü nedir? Instagram otomatik takip nasıl kapatılır?

Instagram kendi kendine takip ediyor sorunu ve çözümü nedir? Instagram otomatik takip nasıl kapatılır?

09.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram, kullanıcı dostu özellikleri ile öne çıkıyor. Sürekli olarak geliştirilen ve yenilenen uygulamada amaç, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek ve karşılaştıkları sorunları en aza indirmek. Bu doğrultuda kullanıcılar tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de "Instagram kendi kendine takip ediyor sorunu nasıl çözülür?"

Instagram kendi kendine takip ediyor sorunu ve çözümü nedir? Instagram otomatik takip nasıl kapatılır?

Instagram'da, bazen hesap sahibinin haberi olmadan başka hesapları takip etmeye başladığı görülebilir. Kişinin haberi olmadan bu durumun yaşanması, hesap güvenliği açısından tehlikeli olabilir. Bunun çeşitli sebepleri vardır ve önlemek mümkündür.

Instagram Otomatik Takip Nasıl Kapatılır?

Instagram kendi kendine takip ediyor sorunu birçok kullanıcı tarafından çözülmeye çalışılıyor. Kullanıcılar, kimi zaman Instagram takip etmediğim kişileri takip ediyor sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum zararlı uygulamalar sebebiyle olabilir. Bunu engellemek için güvenilir olmayan ve bilinmeyen uygulamalara izin verilmemesi çok önemlidir. Instagram profilinden izin verilen uygulamalara erişimi kapatmak buna engel olacaktır.

  • Öncelikle Instagram'a masaüstü web sitesi üzerinden giriş yapın.
  • Sağ üstteki kısımdan profilinize gidin.
  • Profil düzenle kısmında bulunan izinli uygulamalar seçeneği aracılığıyla güvenli olmadığını düşündüklerinizi kaldırın ve erişime kapatın.

Otomatik takibe sebep olan sorunlardan bir tanesi de hesabınızın ele geçirilmesi olabilir. Bunun için de şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Şifre değiştirmek için ayarlardan güvenlik kısmına giriş yapıp şifreye tıkladığınızda Instagram bir bağlantı linki yollayacak. Bu linkten şifrenizi güvenle değiştirebilirsiniz.

Instagram Otomatik Takipten Çıkma Sorunu

Instagram kendi kendine takipten çıkıyor konusu da bir diğer sorundur. Bu durum otomatik takip etme gibi tehlikeli bir durum değildir. Instagram güvenlik yönetmeliği gereği sahte olduğunu düşündüğü hesapları otomatik olarak kapatabiliyor. Bu durumda da takip edilen kişi eksilmiş olarak görülüyor. Aynı şekilde birisi hesabını kapattığı zaman da takip edilenler arasında görünmez. Instagram'ın bir diğer özelliği olan takipten çıkarma da o hesap tarafından kullanılmış ve takip etmesi engellenmiş olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanıcıları canından bezdirdi! Şikayetler sosyal medyayı salladıKullanıcıları canından bezdirdi! Şikayetler sosyal medyayı salladı
Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"
Bakan 'iyi haber' dedi ve detaylarını açıkladı! "Asgari ücret seviyesine çıkarılıyor"Bakan 'iyi haber' dedi ve detaylarını açıkladı! "Asgari ücret seviyesine çıkarılıyor"
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Başvurular yarın başlıyor! Arsa, işyeri…

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Başvurular yarın başlıyor! Arsa, işyeri…

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.