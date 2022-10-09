Instagram kendi kendine takip ediyor sorunu ve çözümü nedir? Instagram otomatik takip nasıl kapatılır?

Instagram'da, bazen hesap sahibinin haberi olmadan başka hesapları takip etmeye başladığı görülebilir. Kişinin haberi olmadan bu durumun yaşanması, hesap güvenliği açısından tehlikeli olabilir. Bunun çeşitli sebepleri vardır ve önlemek mümkündür.

Instagram Otomatik Takip Nasıl Kapatılır?

Instagram kendi kendine takip ediyor sorunu birçok kullanıcı tarafından çözülmeye çalışılıyor. Kullanıcılar, kimi zaman Instagram takip etmediğim kişileri takip ediyor sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum zararlı uygulamalar sebebiyle olabilir. Bunu engellemek için güvenilir olmayan ve bilinmeyen uygulamalara izin verilmemesi çok önemlidir. Instagram profilinden izin verilen uygulamalara erişimi kapatmak buna engel olacaktır.

Öncelikle Instagram'a masaüstü web sitesi üzerinden giriş yapın.

Sağ üstteki kısımdan profilinize gidin.

Profil düzenle kısmında bulunan izinli uygulamalar seçeneği aracılığıyla güvenli olmadığını düşündüklerinizi kaldırın ve erişime kapatın.

Otomatik takibe sebep olan sorunlardan bir tanesi de hesabınızın ele geçirilmesi olabilir. Bunun için de şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Şifre değiştirmek için ayarlardan güvenlik kısmına giriş yapıp şifreye tıkladığınızda Instagram bir bağlantı linki yollayacak. Bu linkten şifrenizi güvenle değiştirebilirsiniz.

Instagram Otomatik Takipten Çıkma Sorunu

Instagram kendi kendine takipten çıkıyor konusu da bir diğer sorundur. Bu durum otomatik takip etme gibi tehlikeli bir durum değildir. Instagram güvenlik yönetmeliği gereği sahte olduğunu düşündüğü hesapları otomatik olarak kapatabiliyor. Bu durumda da takip edilen kişi eksilmiş olarak görülüyor. Aynı şekilde birisi hesabını kapattığı zaman da takip edilenler arasında görünmez. Instagram'ın bir diğer özelliği olan takipten çıkarma da o hesap tarafından kullanılmış ve takip etmesi engellenmiş olabilir.



