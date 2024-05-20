Instagram keşfet sıfırlama 2024: Instagram keşfet nasıl sıfırlanır? Instagram keşfet temizleme

Dünya genelinde oldukça popüler sosyal medya platformlarından biri olarak karşımıza çıkan Instagram, kullanıcılarına algoritma mantığı ile çeşitli gönderiler göstermektedir. Bu gönderiler keşfet denilen bölümde karşılarına çıkmaktadır. Ancak bazı zamanlarda kullanıcıların karşılarına çıkan bu gönderiler o kişilerin ilgi alanlarına hitap etmeyebilir. Bu durumda kullanıcılar Instagram keşfet sıfırlama işlemini yapmaya ihtiyaç duyabilir.

Instagram keşfet sıfırlama 2024

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri Instagram uygulaması olarak bilinmektedir. Bu uygulamaya üye olan kullanıcılar, başka kullanıcılar ile iletişim kurabilmekte, sayfalarını takip edebilmekte, video, hikâye veya fotoğraf gibi içerikler paylaşabilmektedir. Bu uygulama algoritma sistemi ile çalıştığından keşfet denilen bölümde kullanıcıların karşılarına çoğunlukla daha önceden etkileşime geçtikleri gönderiler çıkmaktadır.

Bu noktada Instagram keşfette çıkanlar neye göre belirleniyor gibi bir konu karşımıza çıkabilir. Kullanıcılar geçmişte veya yakın zamanda başka hesaplarla etkileşim kurmuşsa ya da başkalarının gönderilerini beğenmişse, algoritma bu beğenme ve etkileşimleri baz alarak keşfet sayfasında kullanıcıların karşılarına bu gönderilere benzer içerikler çıkarmaktadır. Bazı zamanlarda Instagram kullanıcıları bu keşfet bölümünde karşılarına çıkan içeriklerden sıkılabilir ve keşfet bölümünü temizlemek isteyebilir.

Instagram keşfet nasıl sıfırlanır?

Instagram sosyal medya platformu birçok kişi tarafından kullanılan en popüler uygulamalardan biri olarak bilinmektedir. Bu uygulama içerisinde keşfet denilen bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde kişilerin karşılarına daha önceden etkileşime geçtikleri gönderilere benzer gönderiler çıkmaktadır. Kullanıcılar bu gönderileri çok sık gördüklerinde sıkılabilir ve Instagram keşfet sıfırlama IOS işlemini veya Instagram keşfet sıfırlama Android işlemini yaparak, bu bölümü sıfırlayabilir.

Bu sıfırlama işlemi özellikle akıllı cep telefonları üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle Instagram uygulaması mobil cihazlarda yüklü olmalıdır. Daha sonrasında ise Instagram keşfet sıfırlama Android cihazlar için anlatacak olursak, ilk olarak Instagram uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması gerekir. Instagram keşfet sıfırlama iPhone marka akıllı cep telefonlarında da basit bir biçimde gerçekleştirilebilir. Her 2 akıllı cep telefonunda da uygulanan yöntem aynı olmaktadır. Bu bağlamda Instagram keşfet sıfırlama işlemi için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

İlk önce mobil cihazlarınızda Instagram uygulamasına giriş yapmanız gerekir.

Sonrasında kendi Instagram profil sayfasına giriş yapınız.

Ardından sağ üst köşedeki 3 çizgiye tıklayarak “hareketlerin” bölümüne tıklayınız.

Karşınıza çıkan ekranda “yakınlardaki aramalar” yazan yere basınız.

Bu bölümden “tümünü temizle” seçeneğine tıkladığınızda keşfet bölümünü sıfırlamış olacaksınız.

Instagram keşfet temizleme

Instagram günümüzde yaygın olarak ziyaret edilen ve kullanılan en popüler sosyal medya mecralarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Instagram kullanıcıları zaman zaman keşfet bölümünde karşılarına çıkan içerikleri görmek isteyebilir ve bu bölümü temizleme gereksinimi duyabilir. Instagram keşfet temizleme IOS işletim sistemine sahip cihazlarda son derece basit bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca Instagram keşfet temizleme Android işletim sistemine ait mobil cep telefonlarında da birkaç basit adım uygulanarak kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Instagram keşfet temizleme iPhone akıllı cep telefonlarında da Android akıllı cep telefonlarında da aynıdır. Kullanıcılar uygulama içerisine girip arama geçmişini temizleyerek veya görmek istemedikleri içerikleri gizleyerek temizleme işlemini yapabilir.

Instagram keşfeti nasıl düzeltebilirim?

Instagram sosyal medya platformu içerisinde en dikkat çeken bölümlerin başında keşfet denilen sayfa gelmektedir. Bu keşfet kısmında kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik içerikler yayınlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda kullanıcılar Instagram keşfette istemediğim şeyler çıkıyor sorunuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorundan kaynaklı Instagram keşfet bozuldu konusu da sıklıkla gündeme gelebilmektedir.

Instagram sosyal medya platformunda kullanıcılar keşfet bölümünü ilgi alanlarına göre kolaylıkla düzenleyebilmektedir. Bu bağlamda Instagram keşfet kısmında görülmesi istenmeyen gönderileri kaldırmak için izlenmesi gereken adımlar genel olarak şöyledir:

Öncelikle kullanıcıların Instagram uygulamasına kullanıcı isimleri ve şifreleri ile giriş yapması gerekir.

Ardından “keşfet” bölümünü açınız.

Keşfet bölümünde karşınıza çıkmasını istemediğiniz gönderilerin sağ üst köşesinde bulunan “üç noktaya” tıklayınız.

Bu üç noktaya tıkladığınızda karşınıza “ilgilenmiyorum” seçeneği açılacaktır.

Bu seçeneğe tıkladığınızda istemediğiniz gönderiler bir daha karşınıza çıkmayacaktır.





