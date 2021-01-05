Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?

Instagram’da genellikle ünlü bir oyuncuya, ünlü bir içerik sitesine ya da bir kuruma ait olarak karşımıza çıkan mavi tikli hesaplar, hesabın prestijli olduğunu gösterir. Mavi tik olan hesaplar takipçilerin gözünde güvenilir hesap algısı oluşturur. Ayrıca hesabın bilinirliğini de artırır. Mavi tike sahip hesaplar keşfet, konum ve yorum gibi yerlerde ön plana çıkarlar.

Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarınızın birbiri ile bağlantılı olmasını ister. Bu iki sosyal medya hesabınız onaylanmış ise işiniz daha kolay olacaktır. Mavi tik alabilmeniz için önemli bir konu da etkileşim durumudur. Instagram'da aktif kullanıcılar tarafından takip edilmeniz ve beğenilmeniz mavi tik alabilmenizi kolaylaştırır. Instagram mavi tik için hesabınızın işletme hesabı olması ya da tüm profil bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekir.

Instagram hesabınıza mavi tık alabilmek için tanınmış bir kişi ya da marka olmanız gerekiyor. Çünkü bu hizmet taklit edilme olasılığı yüksek kişilere sunulan bir hizmet. Instagram mavi tik alma işlemi için bazı izlemeniz gereken yolları sizler için derledik.

İşletmeler için Mavi Tik Neden Önemli?

İşletmenizi rakipleriniz arasından ön plana çıkarmak için mavi tik oldukça önemlidir. Ürünleriniz ne kadar güzel, fiyatlarınız ne kadar uygun olursa olsun işletmenizi Instagram’da ön plana çıkarmanız çok zordur. Instagram’da mavi tike sahip olmanız size avantaj sağlayacaktır. Mavi tike sahip bir hesap olduğunuzda erişim ve etkileşimleriniz artar. Bu durumda satışlarınız da artış gösterir. Mavi tik alma sürecinde alanında uzman bir reklam ajansı ile çalışmanız yararlı olacaktır. Instagram reklam ajansları ve dijital iletişim uzmanlarının isteklerine öncelik verir.

Instagram Mavi Tik Satın Almak

Instagram'da bazı ünlü kişilerin ve ünlü markaların mavi tik sahibi olamaması bu işareti daha da değerli hale getiriyor. Bu nedenle kullanıcılar mavi tike sahip olabilmek için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Instagram hesap onaylatma ve mavi tik alma işlemlerinin zorluğundan dolayı bazı kullanıcılar farklı yollara başvuruyor. En bilinen yol ise mavi tik satın almaktır.

Instagram mavi tikin belirli bir fiyat karşılığında kullanıcılara sunulacağını söyleyen şirketler bulunuyor. Özellikle Amerika'da bu yol ile mavi tik almaya çalışan çok fazla kişi yer alıyor. Ancak bu işlemlerin yasal bir dayanağı yoktur. Yasak olan bu yol ile yapılan Instagram mavi tik alma hilesi daha sonrasında fark edildiğinde büyük sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca bazı sitelerde Instagram mavi tik taslak vereceğini belirten yazılar mevcut. Bu sitelere de itibar etmeyiniz. Mavi tik almak için bu yollara başvurmamanızı, mutlaka gerekiyorsa da güvenilir bir firmaya danışmanızı tavsiye ederiz.



