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Instagram mesaj bildirimi gelmiyor: Instagram'dan mesaj bildirimi gelmiyor ise ne yapılır?

11.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da bazen kullanıcıların telefonlarına bildirim gelmeyebilir. Bu durumun çeşitli açıklamaları ve çözümü vardır. Instagram mesaj bildirimi gelmiyor sorunu ile karşılaşanların nasıl bir çözüm yolu izlemesi gerekir? İşte Instagram mesaj bildirimi gelmiyor sorunu ve çözümü...

Instagram mesaj bildirimi gelmiyor: Instagram'dan mesaj bildirimi gelmiyor ise ne yapılır?

İçindekiler

  • Instagram mesaj bildirimi gelmiyor sorunu nasıl çözülür?
  • Instagram mesaj bildirimleri nasıl açılır?
  • Instagram DM kutum neden açılmıyor?

Instagram bildirimleri telefona ulaşmıyorsa bunun bazı sebepleri olabilir. Bu sebepler ortadan kaldırıldığında telefon eskisi gibi Instagram uygulamasından bildirim almaya devam edecektir. Instagram mesaj bildirimi sorununun çözümü için öncelikle bu problemin neden kaynaklandığını öğrenmek gerekir.

Instagram mesaj bildirimi gelmiyor sorunu nasıl çözülür?

Instagram DM bildirimi gelmiyor sorununun çözümü için bazı adımların uygulanması gerekir. Bu adımları takip ederek Instagram'dan bildirim gelmiyor sorununun çözüme ulaşması mümkündür. Burada izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  • Öncelikle sağ üst köşede yer alan üç uzun çizgi şeklindeki bölüme tıklayın.
  • Karşınıza birtakım seçenekler çıkacaktır. Bu seçenekler arasından Ayarlar menüsüne giriş yapın.
  • Buradan önünüze gelen seçeneklerden Bildirimler'i seçin.
  • Farklı bir ekran karşınıza gelecektir. Buradan da açmak istediğiniz bildirimleri seçin ve bu bildirimleri etkin hale getirin.
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Instagram mesaj bildirimleri nasıl açılır?

Instagram mesaj bildirimi açma adımları, Instagram mesaj bildirimi gelmeme sorununun çözümü için uygulanan adımlarla benzerlik gösterir. Bunun için şu yolları izlemek gerekir:

  • Öncelikle cihazınız üzerinden Instagram uygulamasına giriş yapın.
  • Uygulamanın açılmasının ardından profilinizin yer aldığı sayfaya erişim sağlayın.
  • Bu sayfadan sağ üst kısımda yer alan üç çizgi simgesine dokunun.
  • Açılan seçeneklerin en alt kısmında bulunan Ayarlar kısmına erişin.
  • Buradan Bildirimler seçeneğine giriş yapın.
  • Karşınıza gelen yeni ekrandan açmak istediğiniz bildirimleri sırasıyla seçin.
  • Son olarak da bildirimleri etkin duruma getirmeyi unutmayın.

Instagram bildirim ayarları, bu adımlar uygulanarak isteğe göre ayarlanmış olur. Böylece yaşadığınız sorun ortadan kalkar. Eğer Instagram bildirim ayarları açık ama bildirim gelmiyor diyorsanız bunun da bir çözümü var.

İşte Instagram bildirim ayarları açık ama bildirim gelmiyor diyenlerin uygulaması gereken adımlar:

  • Öncelikle telefon ayarları bölümünü açın.
  • Daha sonra buradan bildirimler menüsüne giriş yapın.
  • Bu kısımdan Instagram'a dokunun.
  • Buradan da bildirimlere izin ver seçeneğini seçin.
  • Son olarak kilitli ekranda da bildirimleri almak için kilitli ekranda da göster'i seçin.
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Instagram DM kutum neden açılmıyor?

Instagram DM kutunuzda bir sorun yaşıyorsanız ve açamıyorsanız çözüm için izleyebileceğiniz birkaç adım bulunuyor.

Instagram DM kutusunu açmak için uygulanması gereken adımlar:

  • Öncelikle mevcut Instagram hesabınızdan çıkış yapın ve ardından tekrardan giriş yapın.
  • Instagram'a gelmiş herhangi bir güncelleme var mı kontrol edin, eğer varsa da yükleyin.
  • Instagram sürümünü güncellediğiniz takdirde bu sorun büyük bir ihtimalle ortadan kalkacaktır.
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