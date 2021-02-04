Instagram modeli Isabelle Eleanore'a uçakta büyük şok: 'Bu şekilde binemezsiniz'

Modellik yapan Isabelle Eleanore, bir uçuş görevlisinin kendisine örtünmesi gerektiğini söylediğini ve uçakta güvenlik yeleği giymeye zorlandığı için kendisini aşağılanmış hissettiğini söylüyor.

Isabelle Eleanore, kabin ekibi çalışanı tarafından uçağa binerken durdurulduğunda üzerinde siyah crop top ile mavi bir kot pantolon olduğunu, uçuş görevlisinin vücudunu örtmek için yelek giymesini önerdiğini ve bikini giyemezsiniz dediğini söyledi. Bunun üzerine kendisine güvenlik yeleği verildiğini ve diğer yolcuların önünde utandırıldığını söyledi.

ISABELLE ELEANORE, UÇAKTAKİ KIYAFETİYLE POZ VERDİ

Kıyafetinin uygunsuz olmadığını söyleyen Isabelle, eğer bir erkek olsaydı veya göğüsleri daha küçük olsaydı kendisine farklı davranılacağını düşündüğünü söyledi.

Düşük maliyetli olmasıyla tanınan Jetstar adlı şirketse yaşananlar için özür diledi ve havayolu politikasının uçuş görevlisi tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi. Isabelle, olayın Pazartesi gecesi Melbourne’den uçağa binerken gerçekleştiğini söyledi.

9News’e konuşan Isabelle “Görevli bilete baktı ve bana ‘Ah hayır, giyebileceğiniz bir hırka var mı?’ diye sordu. Uçakta üşüyebileceğimi düşündüğü için böyle söylediğini sandım. Ama görevli ‘bu şekilde uçağa binemezsiniz, bikini giyemezsiniz’ dedi. Ben de ‘bu bir bikini değil, bluz’ dedim” dedi.