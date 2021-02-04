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  4. Instagram modeli Isabelle Eleanore'a uçakta büyük şok: 'Bu şekilde binemezsiniz'

Instagram modeli Isabelle Eleanore'a uçakta büyük şok: 'Bu şekilde binemezsiniz'

04.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Instagram modeli Isabelle Eleanore'a uçakta büyük şok: 'Bu şekilde binemezsiniz'

Instagram ve OnlyFans modeli Isabelle Eleanore, Avustralya’da binmeye çalıştığı uçak görevlilerinin kendisine “bikini giyemezsiniz” demesiyle küçük düşürüldüğünü söyledi.

Modellik yapan Isabelle Eleanore, bir uçuş görevlisinin kendisine örtünmesi gerektiğini söylediğini ve uçakta güvenlik yeleği giymeye zorlandığı için kendisini aşağılanmış hissettiğini söylüyor.

Isabelle Eleanore, kabin ekibi çalışanı tarafından uçağa binerken durdurulduğunda üzerinde siyah crop top ile mavi bir kot pantolon olduğunu, uçuş görevlisinin vücudunu örtmek için yelek giymesini önerdiğini ve bikini giyemezsiniz dediğini söyledi. Bunun üzerine kendisine güvenlik yeleği verildiğini ve diğer yolcuların önünde utandırıldığını söyledi.

ISABELLE ELEANORE, UÇAKTAKİ KIYAFETİYLE POZ VERDİ

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Kıyafetinin uygunsuz olmadığını söyleyen Isabelle, eğer bir erkek olsaydı veya göğüsleri daha küçük olsaydı kendisine farklı davranılacağını düşündüğünü söyledi.

Düşük maliyetli olmasıyla tanınan Jetstar adlı şirketse yaşananlar için özür diledi ve havayolu politikasının uçuş görevlisi tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi. Isabelle, olayın Pazartesi gecesi Melbourne’den uçağa binerken gerçekleştiğini söyledi.

9News’e konuşan Isabelle “Görevli bilete baktı ve bana ‘Ah hayır, giyebileceğiniz bir hırka var mı?’ diye sordu. Uçakta üşüyebileceğimi düşündüğü için böyle söylediğini sandım. Ama görevli ‘bu şekilde uçağa binemezsiniz, bikini giyemezsiniz’ dedi. Ben de ‘bu bir bikini değil, bluz’ dedim” dedi.

Isabelle kendisine örtünmesi gerektiği söylenince şok oldu.

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Güvenlik yeleği giymeye zorlanan Isabelle ve kocası Jeremy Szwarcbord.

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Eşi Jeremy Szwarcbord ile seyahat eden Isabelle, uçuş görevlisinin diğer mürettebatı çağırarak üzerine giymesi için bir şey aramalarını söylediğini belirtti. Uçuş ekibi elinde bir güvenlik yeleği ile geri döndü ve genç kadının bu yeleği giymesini istedi ve diğer yolcuların kendisine yönelttiği bakışlar altında koltuğuna yürüdüğünü söyleyen Isabelle küçük düşürüldüğünü ifade etti.

Isabelle giysisinin uygunsuz olmadığını söylüyor.

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Isabelle’in eşi Jeremy eşinin giysisinin havayolu politikalarıyla ters düşmediğini söyledi.

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Kendisine uzatılan yeleği giymezse uçağa binmesine izin verilmeyeceğini düşünen Isabelle uçağa binmeden önce sekiz farklı Jetstar çalışanı ile görüştüğünü, kimsenin kendisine giysisi ile ilgili bir şey demediğini söyledi ve “Böyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmezdim. Sene 2021, ne istersem onu giyebilmeliyim” dedi.

Jeremy ise eşinin giysisinin uygunsuz olmadığını düşündüğünü söyledi. Havayolu şirketinin politikaları arasında crop top giysilerle ilgili bir madde yok.

Isabelle Joe Biden’ın yemin törenindeki Bernie Sanders gibi giyinme şakası yaptı.

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Jetstar yaşanan olaydan ötürü özür diledi.

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Yaşadıklarını 50 bin takipçili Instagram hesabında anlatan Isabelle Jet Star Australia tarafından aşağılandığını ifade eden bir post attı ve “Eğer göğüslerim küçük olsaydı, kimse bana bir şey demeyecekti. Güvenlik yeleği giymeye zorlandım. 1921’de miyiz, yoksa 2021’de miyiz?” dedi.

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