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Instagram, Mola Ver özelliğini test etmeye başladı

13.11.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artık Instagram uygulaması, 10, 20 veya 30 dakika sonra başka bir şey yapmanızı hatırlatacak. Testin bir parçasıysanız, seçeneği “önümüzdeki günlerde” göreceksiniz.

Instagram, Mola Ver özelliğini test etmeye başladı

Mosseri, özelliği Aralık ayında herkes için başlatmayı umuyordu. Mosseri ayrıca özellikle ilgili Instagram’ın “geri bildirim alacağını” ve tasarımı iyileştireceğini vurguladı. Bu nedenle özellik umduğunuz gibi çalışmıyorsa endişelenmenize gerek yok.
Özellik çok yeni olduğu için yüksek ihtimalle çok fazla iyileştirmeye gerek olacak. Uzun süre scroll yaparsanız uygulama sizi uyardığında “Bitti”ye dokunup kaydırmaya devam edebilirsiniz. Bir adım daha atmak istiyorsanız kendinizi veya bir çocuğu başka bir şey yapmaya zorlamak için iOS’un Ekran Süresi veya Android’in Dijital Dengesi gibi dijital sağlık veya ebeveyn kontrolü özelliklerine başvurmanız gerekecek.

Uzun süre sosyal medyada vakit geçirmek sağlığınız açısından zararlı olabiliyor. Instagram da bunun farkında olacak ki kullanıcılarını uyarmak için yeni yöntemlere başvuruyor. Şirket, eski çalışanının yaptığı ifşalardan sonra zor günler geçirdi. Eski çalışanlar Meta’nın gençleri hedeflediğini ve sağlıksız da olsa bunu önemsemediğini ifşa etmişti. Şirket şimdi daha bilinçli adımlar atmaya başladı. Mola vermek için hatırlatma özelliği sunulması da bu adımlardan biri.

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Instagram
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