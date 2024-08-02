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    4. 'Instagram ne zaman açılacak' tartışması başladı! Astrologlar tarih verdi

    'Instagram ne zaman açılacak' tartışması başladı! Astrologlar tarih verdi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.08.2024 12:29
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    Dünyanın en popüler mobil uygulamalarından biri olan Instagram'a 2 Ağustos itibarıyla erişimde sıkıntı yaşanıyor. Kullanıcılar, "Instagram çöktü mü" sorusuna yanıt ararken gelen habere göre Instagram için BTK tarafından bir karar alındı. Buna göre Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram'ın ne zaman açılacağı tartışma konusu haline gelmişken Astrologlar tarih vererek öngörüde bulundu.

    'Instagram ne zaman açılacak' tartışması başladı! Astrologlar tarih verdi

    Fotoğraf, video, reels, hikaye gibi birçok paylaşımda bulunabilen Instagram uygulamasına 2 Ağustos itibariyle erişilemiyor. Instagram’a erişim sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, sorunun nedenini merak ederken beklenen açıklama BTK'dan geldi. Açıkalmada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Astrologlar tarih vererek paylaşımda bulundu.

    INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

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    2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıkalmada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı.

    BTK üzerinden site bilgileri sorgulaması yapıldığında Instagram’a erişim engeli kararı alındığı bilgisine ulaşılıyor. Kararda ise "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için erişim engeli olduğu biliniyor.

    BTK'nın resmi internet sitesinde ınstagram.com hakkında uygulanmakta olan kararlar kısmında "instagram.com, 02/08 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileir ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer alıyor.

    ASTROLOGLAR TARİH VERDİ

    Ünlü Astrolog Dinçer Güner, Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından, 8 Ağustos'u işaret ederek X hesabından paylaşımda bulundu.

    Dinçer paylaşımında, "8 Ağustos'a kadar açılır instagram. O da maksimum. Merkür 3 drc 40 dakika anında kapandı. Merkür'ün retro yapıp bu dereceye gelmesi toplamda 8 Ağustos'a kadar olacak" ifadelerine yer verdi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Instagram'ın açılma tarihiyle ilgili bir diğer paylaşım yapan isim ise Astolog Nilay Dinç oldu.

    Instagram'ın erişim engeli haberini alıntılayan Nilay Dinç, "Panik yok Merkür Retro etkisi 1 haftaya açılır" diyerek paylaşımda bulundu.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Instagram Astroloji
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