Instagram profiliniz tamamen değişiyor! Değişim kiminin hoşuna gidecek, kiminin de gitmeyecek!

Instagram profilinize girenler artık bakın ne görecek?

Instagram'da profile girdiğinizde kişinin telefon numarasına Call kısmından, eğer bir şirket sayfasıysa sipariş verecekseniz de yine Start Order'dan ulaşacaksınız!

Kullanıcılar takipçi listesini de artık böyle görecek.

Diğer yandan sembollerle gösterilen ifadeler de yazıya dönüşüyor. Etiket, IGTV metinlerini görüyorsunuz...

Diğer yandan sembollerle gösterilen ifadeler de yazıya dönüşüyor. Etiket, IGTV metinlerini görüyorsunuz...

Diğer yandan sembollerle gösterilen ifadeler de yazıya dönüşüyor. Etiket, IGTV metinlerini görüyorsunuz...

Platformun resmi iletişim kanalından yapılan açıklamaya göre yapay zeka ile birlikte geniş kapsamlı bir temizliği yapılacak.

Bir diğer önemli ayrıntı da takipçi ve beğenilerde silinme olması durumunda, ilgili hesaba bildirimin gidecek olması.

Aynı zamanda güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalar ile hesabınızı bağladıysanız şifrenizi değiştirmeniz yönünde bir uyarı da alacaksınız. Bu arada Instagram hesabınızla ilgili bilmeniz gereken bir müthiş özellik var!

Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...

Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.

Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın

Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.

Ardından İleri'ye basın.

Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!

Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.

Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!

Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.

Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...

Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!

Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!

Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.

Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!