Instagram Reels indir: Instagram Reels videoları nasıl indirilir?

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Instagram uygulamasının içerik türlerinden biri olan Reels videoları pek çok alana yönelik olarak oluşturulup geniş kitlelere hitap eder. Bu içerik türünün tanıtıldığı andan itibaren milyonlarca kullanıcı tarafından marka anlaşmalarını veya yaratıcı fikirleri paylaşmak amacıyla kullanıldığı bilinir.

Instagram Reels içeriklerinin cihaz galerisine kaydedilmesi için uygulama tarafından kullanıcılara sunulan işlem seçeneklerinden yararlanılması mümkündür. Bu bağlamda Reels içeriklerinin videoyu paylaşma veya profile kaydetme işlemlerinden farklı olarak cihaz galerisine nasıl indirildiği açıklanmalıdır.

Instagram Reels indirme nasıl yapılır?

İlk olarak 2020’de tanıtıldığı bilinen Reels içeriklerinin Instagram kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördüğü söylenebilir. İçerik oluşturucularının hem marka anlaşmalarını hem de yaratıcı fikirlerini geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla yaygın olarak tercih ettiği Reels videolarına uygulamanın keşfet bölümünde sıklıkla rastlanır. Bu videoları incelerken beğendiği bir Reels içeriğini kaydetmek veya başkalarıyla paylaşmak isteyen kişiler çeşitli uygulama özelliklerini kullanabilir.

Örneğin Reels videosunun sağ alt köşesinde bulunan yer işareti oku şeklindeki paylaş butonuyla içeriğin farklı bir kullanıcıya ya da diğer platformlar üzerinden bağlantı olarak herhangi bir kişiye gönderilmesi mümkündür. Buna ek olarak yine içerik videosunun sağ alt kısmında 3 nokta şeklinde olan butondan kaydet yazısına tıklandığı zaman Reels kullanıcı hesabına ait kaydedilenler bölümüne eklenmiş olur.

Instagram Reels indirme işlemi ise az önce söz edilen paylaşma ve kaydetme seçeneklerinden farklıdır. Bu işlemle ilgi çekici bulunan Reels içeriğinin cihaza kaydedilmesi hedeflenir. Herhangi bir program kullanmadan Reels içeriklerini cihaza kaydetmek mümkün iken bu işlem birkaç adımda tamamlanabilir.

Instagram Reels videoları nasıl indirilir?

Instagram hesabına giriş yapan bir kullanıcının Reels videosunu herhangi bir program kullanmadan cihazın galerisine kaydetmesi mümkündür. Bunun için aşağıda sıralanan adımlar takip edilmelidir: