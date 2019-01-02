Günümüzde sosyal medya insanların vazgeçilmesi haline gelmiş durumda. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar sosyal medyadan kopamaz hale geldiler. Artık 7’den 70’e herkesin bir yada birkaç sosyal medya hesabı olduğunu söylemek, sanırım pek de yanlış bir ifade olmayacaktır.

Özellikle son yıllarda Facebook’ın düşüşe geçmesi, bu şirket bünyesindeki Instagram’ın yükselmesine neden oldu. Facebook’tan sıkılan insanlar soluğu Instagram’da aldılar. Özellikle de Facebook’un kullanıcı yaş ortalamasının artması, genç kesin olarak tabir ettiğimiz kitleinin Instagram’a yönelmesine zemin hazırladı.

Instagram üzerindeki hesap sayısının artması, pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunlardan en büyüğü de hesap çalınmaları. Peki Instagram’da hesap nasıl çalınır? Yada şifre nasıl kırılır? Bu soruların yanıtını Instagram şifre kırma (2019) yazımızda bulacaksınız.

Instagram’da hesap çalma

Instagram şifre kırma (2019) ile ilgili detaylara geçmeden önce şu konuya açıklık getirmemiz gerekiyor. Instagram’da hesap çalma öyle sanıldığı kadar basit bir işlem değil. Yani öyle önüne gelen istediği hesabı çalamaz. Özellikle de çalınacak olan hesap büyük, küçük harf, rakam ve noktalama işareti gibi kombinasyonlardan oluşuyorsa, şifre kırma işlemi hayli vakit alacaktır. Hatta bu hesabın şifresinin kırılmasının imkansıza yakın olduğu da söylenebilir. Fakat imkansız değil.