Instagram silinen gönderi geri getirme: Instagram'da silinen gönderi nasıl geri getirilir?

Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından Instagram'ın hâlâ her kullanıcısı tarafından keşfedilememiş özellikleri bulunabilir. Ancak Instagram'da silinen bir gönderinin geri getirilmesi bile mümkün olabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için ise bazı yöntemlerin bilinmesi ve bazı adımların uygulanması gerekir.

Instagram'da silinen gönderi nasıl geri getirilir?

Instagram’da bazen kullanıcılar yanlışlıkla ya da bir anlık kararla daha önce paylaşmış olduğu gönderileri kaldırabilir ya da silebilir. Bu tür yanlışlıklar aslında bilinenin ya da endişe duyulanın aksine tamamen geri alınamaz değildir.

Instagram silinen gönderi geri getirmek için yapılabilecek bazı işlemler bulunur. Uygulama menüleri üzerinden yapılan bu işlemler için gerekli adımlar birebir takip edilirse ve uygulanırsa silinen bir gönderi geri getirilebilir.

Instagram silinen gönderi nasıl geri gelir?

Bir Instagram kullanıcısı paylaştığı bir fotoğrafı daha sonra silebilir. Bu gönderi bir fotoğraf ya da bir video da olabilir. İçeriği fark etmeksizin silme işleminin geri alınması ve silinen gönderinin geri getirilmesi mümkün olur.

Instagram'da gönderi nasıl geri alınır?

Silinen bir Instagram gönderisinin geri alınması için uygulama üzerinden şu adımların takip edilmesi gerekir:

Instagram uygulaması açılır.

Uygulamanın menüsünden 'Hareketlerin' başlığına girilir.

Kaldırılan ve arşivlenen içerikler alt başlığı altındaki 'Yakınlarda silinenler' kısmına gidilir.

Son 30 gün içinde silinmiş olan tüm gönderiler bu listeden seçilerek geri getirilebilir.

Unutmayın; Yakınlarda silinenler bölümünde yer alan gönderiler, silindikleri tarihten itibaren başlayan 30 günlük sürenin sonunda kalıcı olarak silinir ve daha sonra geri yüklenemezler.

Instagram'da silinen gönderiler nasıl kurtarılır?

Instagram uygulamasını kullanan kişiler çeşitli nedenlere bağlı olarak, daha önce paylaşmış oldukları fotoğrafları ya da videoları silmek isteyebilirler ya da kaldırabilirler. Ancak daha sonra silmiş oldukları gönderileri geri almaları gerekebilir.

Bunun için Instagram uygulaması üzerinden bazı işlemler yapmak gerekir. Aşağı yukarı tüm cihaz modellerinde bu işlemler benzer şekilde uygulanır.

Instagram yakınlarda silinenler nereden görülebilir?

Yakınlarda silinenler diye isimlendirilen gönderiler silinen içerikler olarak da bilinir. Bu tür içerikler daha sonra yeniden paylaşılmak üzere ya da istendiği takdirde 30 günlük bir süre içinde geri alma şansı olan gönderilerdir.

Yakınlarda silinenlere nasıl bakılır?

Instagram uygulamasında kullanıcılar arasında yakında silinenler de denilen ancak yakınlarda silinenler olarak isimlendirilmiş olan kısımdan son 30 gün içerisinde silinmiş gönderilere ulaşılabilir. Bu gönderiler belirlenen süreler dahilinde kontrol edilebilir. Bunun için şu adımların takip edilmesi gerekir:

Instagram uygulaması açılır.

Profil simgesi tıklanır.

Sağ üst köşede bulunan üç çizgili menüye dokunulur.

Bu menü altındaki 'Hareketlerin' seçeneğinden 'Yakınlarda Silinenler' klasörüne ulaşılır.

Instagram silinen postu nasıl geri getirebilirim?

Tüm işlemler yapıldıktan sonra ve neredeyse tüm mobil cihazlarda aynı olan adımlar takip edildikten sonra Instagram’da paylaşılmış ama daha sonra silinmiş olan bir gönderi yeniden görüntülenebilir ve paylaşılabilir.

Instagram içeriklerini, paylaşılan gönderileri geri yüklemek ve geri getirmek için yakınlarda silinenler klasöründeki bir gönderiye tıklanır ve sağ üst kısmında bulunan üç noktaya dokunarak profile geri yükle ya da geri yükle seçenekleri üzerinden işlem tamamlanır.





