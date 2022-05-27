Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme: Instagram şifremi telefon numarası ile değiştiririm?

Instagram kullanıcıların en çok zorlandığı konulardan bir tanesi, Instagram şifre değiştirme sürecidir. Özellikle bazı kullanıcılar, tek kullanımlık e-mail adresleri ile Instagram hesaplarını açmış ya da hesap açılışında kullandıkları e-mail adresinin şifre bilgilerini unutmuş olabilir.

Bazı kullanıcıların, cihaz değişikliği veya buna benzer sebepler yüzünden şifrelerini tekrar girmek zorunda kaldıkları zaman şifre sıfırlama ihtiyaçları ortaya çıkar. E-mail hesaplarına ulaşamayan kullanıcıların, Instagram şifresini de unuttukları için gündeme, Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme gibi konular geliyor.

Instagram Şifresini Değiştirmek İçin Telefon Numarası Şart mı?

Instagram'daki kullanıcı adınız ile şifre sıfırlama maili talebinde bulunabilirsiniz. Fakat şifre sıfırlama linki e-mail adresinize yönlendirilecektir. Bu yüzden eğer e-mail adresinizi bilmiyorsanız, telefon numaranızı girmeniz şarttır.

Telefon Numarası ile Nasıl Instagram Şifresi Değiştirilir?

Eğer e-mail adresinize ulaşamıyor, e-maillerinizi hiçbir şekilde göremiyorsanız Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme yöntemini denemelisiniz. Fakat burada çok ufak bir ayrıntı bulunuyor. Hesabınızı kullanırken, telefon numaranızı hesabınıza tanımlamış olmanız gerekiyor.

Aşağıdaki adımları izleyerek, telefon numaranız ile şifrenizi değiştirebilirsiniz.

1) Giriş ekranından şifremi unuttum kısmına tıklayın.

2) Şifremi unuttum seçeneğine tıkladıktan sonra yukarıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. Telefon sekmesinden, telefon numaranızı girin.

3) Telefon numaranızı girdikten sonra birkaç saniye geçmesinin ardından tek kullanımlık bir şifre gelecektir. Bu şifreyi kullanarak yeni şifre oluşturabilirsiniz.



