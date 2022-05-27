HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme: Instagram şifremi telefon numarası ile değiştiririm?

Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme: Instagram şifremi telefon numarası ile değiştiririm?

26.05.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi olan Instagram, çoğu konuda kullanıcılarına kolaylık sağlasa da şifre değiştirme işlemi bazen problem olabilir. Özellikle e-mail adresi ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar için, Instagram şifresini değiştirmek zorlayıcı bir konu halini alabilir. Bu durumda yanıtı merak edilen soru ise; Instagram şifresini değiştirmek için telefon numarası şart mı?

Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme: Instagram şifremi telefon numarası ile değiştiririm?

İçindekiler

  • Instagram Şifresini Değiştirmek İçin Telefon Numarası Şart mı?
  • Telefon Numarası ile Nasıl Instagram Şifresi Değiştirilir?

Instagram kullanıcıların en çok zorlandığı konulardan bir tanesi, Instagram şifre değiştirme sürecidir. Özellikle bazı kullanıcılar, tek kullanımlık e-mail adresleri ile Instagram hesaplarını açmış ya da hesap açılışında kullandıkları e-mail adresinin şifre bilgilerini unutmuş olabilir.

Bazı kullanıcıların, cihaz değişikliği veya buna benzer sebepler yüzünden şifrelerini tekrar girmek zorunda kaldıkları zaman şifre sıfırlama ihtiyaçları ortaya çıkar. E-mail hesaplarına ulaşamayan kullanıcıların, Instagram şifresini de unuttukları için gündeme, Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme gibi konular geliyor.

Instagram’da telefon numarasını gizleme ve silme nasıl yapılır? Instagram'da telefon kodu kaldırma adımlarıInstagram’da telefon numarasını gizleme ve silme nasıl yapılır? Instagram'da telefon kodu kaldırma adımları

Instagram Şifresini Değiştirmek İçin Telefon Numarası Şart mı?

Instagram'daki kullanıcı adınız ile şifre sıfırlama maili talebinde bulunabilirsiniz. Fakat şifre sıfırlama linki e-mail adresinize yönlendirilecektir. Bu yüzden eğer e-mail adresinizi bilmiyorsanız, telefon numaranızı girmeniz şarttır.

Telefon Numarası ile Nasıl Instagram Şifresi Değiştirilir?

Eğer e-mail adresinize ulaşamıyor, e-maillerinizi hiçbir şekilde göremiyorsanız Instagram telefon numarası ile şifre değiştirme yöntemini denemelisiniz. Fakat burada çok ufak bir ayrıntı bulunuyor. Hesabınızı kullanırken, telefon numaranızı hesabınıza tanımlamış olmanız gerekiyor.

Aşağıdaki adımları izleyerek, telefon numaranız ile şifrenizi değiştirebilirsiniz.

1) Giriş ekranından şifremi unuttum kısmına tıklayın.

IMG_7650

2) Şifremi unuttum seçeneğine tıkladıktan sonra yukarıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. Telefon sekmesinden, telefon numaranızı girin.
3) Telefon numaranızı girdikten sonra birkaç saniye geçmesinin ardından tek kullanımlık bir şifre gelecektir. Bu şifreyi kullanarak yeni şifre oluşturabilirsiniz.

Instagram video altyazı açma-kapatma özelliği nasıl kullanılır? Instagram altyazı özelliği nedir, nasıl açılır?Instagram video altyazı açma-kapatma özelliği nasıl kullanılır? Instagram altyazı özelliği nedir, nasıl açılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram moderatörlerinden olay iddia! Hesap kaldırmak için...Instagram moderatörlerinden olay iddia! Hesap kaldırmak için...
Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıtBahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Cinsel istismarda bulundu! Skandal savunmaCinsel istismarda bulundu! Skandal savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Korkunç kazada kahreden detay

Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

İlginizi Çekebilir

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.