HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Instagram, TikTok, Facebook, X... Mustafa Sarıgül hepsini teker teker açıkladı: Bu önemli bir rekor

Instagram, TikTok, Facebook, X... Mustafa Sarıgül hepsini teker teker açıkladı: Bu önemli bir rekor

11.06.2024 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada adından en çok söz ettiren milletvekillerinden olan CHP'li Mustafa Sarıgül; Instagram, Twitter (X), Facebook gibi platformlarda izlenme rakamlarını açıklayıp "Bu önemli bir rekordur" dedi.

Instagram, TikTok, Facebook, X... Mustafa Sarıgül hepsini teker teker açıkladı: Bu önemli bir rekor

2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip CHP'ye geri dönen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Milletvekilliği yaptığım bir yılda TikTok'larda izlenme oranımız 400 bin, Instagram'da 600 bin, Facebook'ta 375 bin, X'te 280 bin oldu. Sosyal medyada, Türkiye'de ve bütün dünyada yapılan çalışmalarda ve istatistiklerde bu önemli bir rekordur." dedi.

"1 YILDA 53 TV PROGRAMINA KATILDIM"

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili olarak bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik bilgi verdi. TBMM'de, yemin ederek milletvekilliğine başladığı 2 Haziran 2023'ten bu yana 40 yazılı soru önergesi ve 9 kanun teklifi verdiğini belirten Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda 19 kez, Mecliste düzenlediği basın toplantılarında 87 kez konuştuğunu bildirdi. Sarıgül, bu süre zarfında 53 televizyon programına katıldığını ve yazılı basında yer aldığını dile getirerek, "Milletvekilliği yaptığım bir yılda TikTok'larda izlenme oranımız 400 bin, Instagram'da 600 bin, Facebook'ta 375 bin, X'te 280 bin oldu. Sosyal medyada, Türkiye'de ve bütün dünyada yapılan çalışmalarda ve istatistiklerde bu önemli bir rekordur." diye konuştu.

s2

ERZİNCAN İÇİN İLGİNÇ GOOGLE VERİSİ

CHP'li Sarıgül, birçok bölgede yerel seçim çalışmalarına katıldığını, bir yılda yaklaşık 54 kez Erzincan'a gittiğini anlatarak, "Can Erzincan'ın her noktasına ulaşmaya çalıştım, bir yılda 125 bin kilometre yol yaptım. Google'da en çok aranan iller arasında yüzde 52,1 ile Erzincan ilk beşte yer aldı. Tulum peynirinin aranma oranı yüzde 47'ye çıktı. Karanlık Kanyon yüzde 35, cimin üzümünün aranma oranı yaklaşık yüzde 29 oldu." ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Sarıgül, 9. Yargı Paketi'nin içeriğinde genel bir af yer almasını talep etti.

Milletvekilliği süresince yaptığı çalışmaların yer aldığı "Ülkem Erzincan CHP İçin 1 Yılda Ne Yaptım?" başlıklı kitabı basın mensuplarına gösteren Sarıgül, "Elitlerin değil milletin vekili olmaya devam edeceğim. Herkesin barış, refah ve adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için gayretlerime devam edeceğim." dedi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metin Lokumcu davasında yargılanan polislerin beraati istendiMetin Lokumcu davasında yargılanan polislerin beraati istendi
Genç kızın cesedi denizde bulunmuştu! Kan donduran detaylarGenç kızın cesedi denizde bulunmuştu! Kan donduran detaylar
Bayram öncesi bedava verildi! Kampanyayı duyanlar mağazaya hücum ettiBayram öncesi bedava verildi! Kampanyayı duyanlar mağazaya hücum etti
Anahtar Kelimeler:
tiktok Mustafa Sarıgül Instagram
En Çok Okunan Haberler
Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.