Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Instagram çöktü mü? Facebook çöktü mü?

Instagram zaman zaman erişim sorunlarıyla gündeme geliyor. Fotoğraf akışında ve yüklemesinde sorun yaşayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram’da akış neden yok? Instagram’da fotoğraflar neden yüklenmiyor?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türk kullanıcılar da 'Instagram çöktü mü?' sorusuna çeşitli platformlar aracılığıyla yanıt arıyor. Twitter'da birçok kullanıcı Instagram'da yaşadıkları sorunu dile getirerek fikir edinmeye çalışıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım platformu Instagram'da akşam saatlernde bazı kullanıcılar erişim problemi yaşamaya başladı. Kullanıcıların bir kısmı ana sayfa akışının yenilnemediğini ve en az 3 - 4 saatlik gönderilerin ana sayfalarına düştüğünü söyledi. Hatta bazı kullanıcılar eski diret mesaj bildirimlerinin tekrar geldiğini ifade etti. Instagram'dan ise yaşanan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Haritaya göre Istanbul üzerinden sarı renkle gösterilen sorun İngiltere, Fransa'nın kuzeyi ve Hollanda da daha yoğun şekilde yaşanıyor.

FACEBOOK'TA DA SORUN VAR

Bir başka sosyal medya platformu olan Facebook'a erişim sağlanamadığı kullanıcılar tarafından bildiriliyor.

WEB INSTAGRAM'DA DA SORUN VAR

Instagram'a web'ten giriş yapmak isteyenler de benzer sorunu yaşıyor.



