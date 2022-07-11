HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram video boyutu nedir? Instagram gönderi video boyutu nasıl ayarlanır?

Instagram video boyutu nedir? Instagram gönderi video boyutu nasıl ayarlanır?

11.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'a uygun şekilde video atabilmeniz için boyutlarını bilmeniz gerekmektedir. Bu, videonuzun ekrana tam olarak sığabilmesi açısından önemlidir. Konu hakkında bilgi sahibi olduğunuzda, çeşitli video montaj programlarıyla videonuz üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Instagram video boyutu nedir?

Instagram video boyutu nedir? Instagram gönderi video boyutu nasıl ayarlanır?

İçindekiler

  • Instagram video boyutu nedir?
  • Instagram Reels video boyutu kaç olmalı?

Instagram video boyutu ayarlama için çeşitli uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Bunları da videoda düzenleme yapacağınız platforma göre tercih etmeniz gerekir. Örneğin bilgisayar için Adobe Premiere Pro, telefonda da KineMaster gibi bir program işinizi görecektir.

Instagram video boyutu nedir?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a video yükleyebilmek için Instagram video formatı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun ardından diğer önemli nokta da video boyutudur. Instagram'da kullanacağınız videonun formatına göre video boyutları da değişkenlik gösterir. Örneğin Reels'in boyutu farklıyken, Hikaye özelliğinin boyutları farklı olabilir.

Instagram'a attığınız her dosya türü desteklenmez. Bu yüzden uygulamaya atacağınız dosyanın tipi MP4 ya da MOV olmalıdır. Bu iki format ile videolarınızı Instagram'a sorunsuz yükleyebilirsiniz.

Instagram'a yükleyeceğiniz postun bir boyutu vardır. Eğer uygulamaya bir fotoğraf yüklemek istiyorsanız Instagram post ölçüleri 1080 x 1080 olarak belirlenmiştir. Bunun üzerinde ya da altında yüklenen videolarda bozulmalar olabilir. Uygulamada hikaye tarafına bir video eklemek istiyorsanız Instagram story boyutu 1080 x 1920 olmalıdır.

Instagram video paylaşılamıyor! Instagram video yükleme sorunu nasıl düzeltilir?Instagram video paylaşılamıyor! Instagram video yükleme sorunu nasıl düzeltilir?

Instagram Reels video boyutu kaç olmalı?

Instagram'da Reels tarafına bir video üretmek istiyorsanız video boyutlarına uymanız gerekir. Uymadığınız takdirde videonuz yakınlaşır ya da üstünde boş bir bölüm oluşur. Bu da izleyen açısından hoş bir görüntü oluşturmaz.

Instagram'ın Reels özelliği için kabul edilebilir boyut 9:16 oranı belirlenmiştir. Yani bu da piksel bakımından 1080 x 1920 boyutlarına denk gelir. Bu da profilinizde 1:1, ana sayfada ise 4:5 oranında kırpılır.

Instagram'a Reels videosu yüklerken kırpılma durumlarına da dikkat etmeniz gerekmektedir. Instagram, Reels kısmında dosya boyutu olarak da en fazla 4 GB'ı desteklemektedir. Bunun üzerindeki videoları uygulama bünyesine yükleyemezsiniz. Bu nedenle videonuzun boyutunu biraz daha düşürmeniz gerekebilir.

Reels özelliğinde eğer izleyenin ilgisini çekecek içerikler üretirseniz, bir süre sonra Instagram sizi daha fazla öne çıkaracak ve izlenmeleriniz artacaktır.

Instagram video paylaşma: Instagram'da video paylaşma nasıl olur?Instagram video paylaşma: Instagram'da video paylaşma nasıl olur?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"
O ülkeden bir kötü haber daha: Ekmek de dahil! 2-3 gün içinde...O ülkeden bir kötü haber daha: Ekmek de dahil! 2-3 gün içinde...
54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.