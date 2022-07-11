Instagram video boyutu nedir? Instagram gönderi video boyutu nasıl ayarlanır?

Instagram video boyutu ayarlama için çeşitli uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Bunları da videoda düzenleme yapacağınız platforma göre tercih etmeniz gerekir. Örneğin bilgisayar için Adobe Premiere Pro, telefonda da KineMaster gibi bir program işinizi görecektir.

Instagram video boyutu nedir?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a video yükleyebilmek için Instagram video formatı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun ardından diğer önemli nokta da video boyutudur. Instagram'da kullanacağınız videonun formatına göre video boyutları da değişkenlik gösterir. Örneğin Reels'in boyutu farklıyken, Hikaye özelliğinin boyutları farklı olabilir.

Instagram'a attığınız her dosya türü desteklenmez. Bu yüzden uygulamaya atacağınız dosyanın tipi MP4 ya da MOV olmalıdır. Bu iki format ile videolarınızı Instagram'a sorunsuz yükleyebilirsiniz.

Instagram'a yükleyeceğiniz postun bir boyutu vardır. Eğer uygulamaya bir fotoğraf yüklemek istiyorsanız Instagram post ölçüleri 1080 x 1080 olarak belirlenmiştir. Bunun üzerinde ya da altında yüklenen videolarda bozulmalar olabilir. Uygulamada hikaye tarafına bir video eklemek istiyorsanız Instagram story boyutu 1080 x 1920 olmalıdır.

Instagram Reels video boyutu kaç olmalı?

Instagram'da Reels tarafına bir video üretmek istiyorsanız video boyutlarına uymanız gerekir. Uymadığınız takdirde videonuz yakınlaşır ya da üstünde boş bir bölüm oluşur. Bu da izleyen açısından hoş bir görüntü oluşturmaz.

Instagram'ın Reels özelliği için kabul edilebilir boyut 9:16 oranı belirlenmiştir. Yani bu da piksel bakımından 1080 x 1920 boyutlarına denk gelir. Bu da profilinizde 1:1, ana sayfada ise 4:5 oranında kırpılır.

Instagram'a Reels videosu yüklerken kırpılma durumlarına da dikkat etmeniz gerekmektedir. Instagram, Reels kısmında dosya boyutu olarak da en fazla 4 GB'ı desteklemektedir. Bunun üzerindeki videoları uygulama bünyesine yükleyemezsiniz. Bu nedenle videonuzun boyutunu biraz daha düşürmeniz gerekebilir.

Reels özelliğinde eğer izleyenin ilgisini çekecek içerikler üretirseniz, bir süre sonra Instagram sizi daha fazla öne çıkaracak ve izlenmeleriniz artacaktır.



