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Instagram videosunu WhatsApp durumda paylaşma: Instagram müzikli hikayeyi WhatsApp'ta paylaşma nasıl yapılır?

11.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram videolarını WhatsApp durumunuzda paylaşmanızın bazı adımları vardır. Bu adımları uygulayarak ilgili videoyu WhatsApp durumu aracılığıyla Instagram kullanmayan arkadaşlarınızın görmesini sağlayabilirsiniz. Ancak gizli profillerin videolarını arkadaşlarınızın göremeyeceğini unutmamanız gerekiyor. Instagram videosunu WhatsApp durumda paylaşma nasıl yapılır?

Instagram videosunu WhatsApp durumda paylaşma: Instagram müzikli hikayeyi WhatsApp'ta paylaşma nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram videoları WhatsApp durumda nasıl paylaşılır?
  • Instagram müzikli hikayeyi WhatsApp'ta paylaşma

Instagram videosunu WhatsApp durumda paylaşma oldukça kolaydır. Instagram'daki videoları direkt olarak WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. Bunun için tek şart, paylaşacağınız videonun gizli bir hesap tarafından paylaşılmamış olmasıdır. Peki Instagram videoları WhatsApp durumda nasıl paylaşılır? Instagram'da videoları WhatsApp durumunda paylaşmak için hangi adımları izlemek gerekir?

Instagram videoları WhatsApp durumda nasıl paylaşılır?

Instagram'daki videoları WhatsApp durumunda paylaşmak için adım adım yapmanız gerekenler:

  • Instagram'da gördüğünüz bir videoyu WhatsApp durumunuzda paylaşmanız için videonun sağ üst köşesinde yer alan üç nokta işaretine basın.
  • Karşınıza gelen menüden WhatsApp'ta Paylaş seçeneğine dokunun ve göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
  • Göndermek istediğiniz kişiyi seçtikten sonra 'Gönder' butonuna basın.
  • Adımları doğru izlediğiniz takdirde Instagram videoları WhatsApp durumda paylaşılacaktır. Paylaşımın yanında açılan menüden ise URL'yi kopyalayarak videoyu istediğiniz her yerde paylaşabilirsiniz.
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Instagram müzikli hikayeyi WhatsApp'ta paylaşma

Instagram'a müzikli bir hikaye attıysanız, bunu WhatsApp'ta paylaşma işlemi basittir. Bu noktada izlemeniz gereken bazı adımlar yer alır. Bu adımları izlediğinizde müzik içeren hikayenizi WhatsApp'ta paylaşarak arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Instagram müzikli hikaye WhatsApp'ta nasıl paylaşılır?

İşte Instagram müzikli hikayeyi WhatsApp'ta paylaşmak için gerçekleştirmeniz gereken adımlar:

  • Öncelikle Instagram uygulamasında hikaye ekleme bölümüne girin.
  • Bu bölümden paylaşmak istediğiniz bir görüntü seçin.
  • Ekranı hafifçe yukarı doğru kaydırın.
  • Karşınıza gelen menüden Müzik simgesini seçin.
  • Kullanmak istediğiniz şarkıyı ilgili arama bölümüne yazarak bulun ve hikayenize ekleyin.
  • Hikayenizi Instagram'da paylaşın.
  • Ardından hikayenizi açın ve sağ alttaki Paylaş butonuna tıklayın.
  • Altta çıkan seçeneklerden WhatsApp'ı seçin.
  • WhatsApp'ta 'Gönder' ekranından 'Durumum' seçeneğini seçin.
  • Sağa doğru bakan ok simgesine dokunun.
  • Son olarak müzikli hikayenizi paylaşmak için sağa doğru bakan kağıt uçak simgesine dokunun.
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