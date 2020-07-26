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Instagram yaş sorgusuna başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Instagram yaş sorarak yeni kullanıcılarının yasal durumlarını tespit etmek zorunda olduğunu nihayet fark etti. Bugüne kadar hesap açan kimseye yaş sormayan Instagram, ABD’de 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyada korunmasına dair yasalara ters düşüyordu.

Instagram yaş sorgusuna başlıyor

Daha önce YouTube’un yüz milyonlarca dolar ceza almasına neden olan yasanın mağduru olmak istemeyen Instagram artık kullanıcılarının yaşını bilmekle yükümlü olacak. Böylece kimin karşısına hangi reklamı çıkardığını ve kimin karşısına hangi reklamı çıkarmaması gerektiğini de görebilecek.

Kullanıcıların yaş bilgisi Instagram’da saklı kalırken, sadece reklam gösterimleri için gerekli yasal düzenlemelerde kullanılacak. Yani diğer kullanıcılar, kimin hangi yaşta olduğunu göremeyecek. Bu düzenleme sayesinde, spam reklam gönderen reklam verenler de yaşı 13’ten küçük kullanıcıları gönderim listelerine ekleyemeyecekler.

Instagram medyaya verdiği açıklamada bu yeni yaş sorgusunun asıl amacının reklam yasalarına uymak olmadığını iddia etse de, açıklamanın çok gerçekçi olmadığı da yorumlanıyor. Sosyal medya servisinin ebeveynler tarafından şikayet edilmesi halinde, başının çok ağrıyacağı ve ağır cezalar alabileceği tahmin ediliyor.

Çünkü küçük çocukların hesaplarında alkol veya tütün reklamları da çıkabiliyor. Hatta 13 yaşından küçük çocuklar için uygun olmayan film ve oyunların uygunsuz sahnelerinden oluşan reklamlar da görülebiliyor.

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