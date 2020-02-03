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Instagram yeni özellikler içerisinde TikTok klonu da var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Twitter’ın da mesajlarda başlattığı bu uygulamaya Instagram da katılmaya hazırlanıyor. Bazı haberlere göre Instagram, direkt mesajlara ifade bırakma özelliğinde değişiklik yapacak.

Instagram yeni özellikler içerisinde TikTok klonu da var

Instagram Direct’te mesajlara bırakılabilen ifade, sadece kalp simgesi. Geliştirilen özellik Jane Manchun Wong Twitter
hesabından gösterildi. Henüz tamamlanmayan bu özellikle birlikte, mesajlara gülen, kızgın ve üzgün surat ifadeleri atılabilecek.

Şirket, ayrıca ‘Reels’ adı verilen yeni bir özellik için de kolları sıvadı. Bu özellik, Boomerang ile Super-Zoom kamera modu arasında bir yerde bulunuyor. Bu yeni özellik sayesinde, temelde bir TikTok klonu kullanıma açılmış olacak.

Instagram bir başka özellik üzerinde daha çalıştığını itiraf etti. Platformun mobil sürümünde yer alan mesajlaşma özelliği Direct, artık web sürümünde de kullanıma açık hale gelebilecek. Henüz test aşaması bitmeyen mesaj özelliği Instagram’ı web üzerinden de kullananların en çok istediği özelliklerden birisi olarak biliniyor.

Bu özellik, Microsoft Store’dan indirilen Instagram uygulaması için kullanılabilecek. Bu nedenle yeni özellikten şimdilik sadece Windows 10 kullanıcıları yarar sağlayabilecek. Sizce Instagram tarafından geliştirilen bu özellikler, ne tür katkılarda bulunabilir?

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