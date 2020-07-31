Instagram'da 322 milyon takipçisi olan Kylie ve Kendall Jenner, sahte kulaklıkların reklamını yapıyor

Bu kişiler, ürünleri kendileri pazarlamıyor, bunları Çin'den getirip alıcılara gönderen şirketlerin linklerini paylaşıyor.

Amerikalı internet fenomenleri Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin, sahte Apple Airpods kulaklıklarının reklamını yaptığı ortaya çıktı. İki kardeşin Instagram'da toplam 322 milyon takipçisi bulunuyor. Apple, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmiş olabileceğini söylemesine karşın Kylie ve Kendall Jenner'a dava açmayacak.

'Bu piyasa tam bir Vahşi Batı'

Bu ürünler, söz konusu ürünü imal etmeyen, hatta görmeyen "drop shipper" adı verilen aracılar tarafından pazarlanıyor. Bu kişiler ya da şirketler reklam için sosyal medyada çok takipçisi olan kişilerle iş birliği yapıyor.

Ürünler genellikle internet üzerinden Çinli şirketler alınıyor ve doğrudan tüketicilere gönderiliyor.

Miami'de böyle bir şirketin sahibi olan Kevid David, BBC'ye "Çin'e milyonlarca dolar gönderdim, milyonlarca dolarlık ürün aldım. Hayatımda hiç Çin'e gitmedim" dedi.

David, "Bazı arkadaşların bu Airpods'lardan her ay yüzbinlerce dolar kazanıyor" diye konuştu.

Bu satışların yasal olmasına rağmen suistimale açık olduğu bazen ürünlerin teslim edilmediği, paraların geri ödenmediği ya da internet sitelerinin aniden kapandığı belirtiliyor.

Ender Analysis'ten e-ticaret uzmanı Shanchit Jain, "Sadece bir internet bağlantınız ve internet sitenizin olması yeterli. Ama insanlar dolandırılıyor, ödedikleri paranın karşılığını almıyor. İstediğiniz kadar sanal mağaza açmanız mümkün. Bu nedenle bu piyasa tam bir Vahşi Batı" dedi.

Apple, bu aracı şirketlerin sahte ürün satışlarını artırdığını, asıl üreticilerin bu yolla kimliklerini gizlemeyi başardığını söylüyor.

