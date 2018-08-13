İnsülin direnciniz varsa bu vitamin sizde eksik olabilir

İnsülin direnci malesef ki çağımızın hastalığı. Görülme sıklığı ise 10-15 yaşlara kadar inmiş durumda. Bu kadar sık görülmesinin sebebi ne peki ? Nerede yanlış yapıyoruz?

İnsülin Direnci ilk olarak nasıl oluşur ona bakalım.

Ağzınıza bir lokma bir şey attığınızda-> Kan şekeriniz anında yükselişe geçer. Beyin hemen pankreasa insulin salınımı için uyarı verir. ( Çünkü İnsülinin ilk görevi kan şekerini düşürmektir.)

Her Hücre zarının etrafında insulin reseptörleri bulunur. Bu reseptörler insulini tanıyarak hücre içine girişine izin verir. Bu şekilde kan şekeri kontrole alınır.

Eğer insulin direnciniz varsa bu reseptörler insuline yanıtsız kalır ve sanki insulin yetersiz kalmış gibi pancreas, kan şekerini düşürmek için tekrar insulin salgılar ve hiperinsülinemi (kanda insulin yüksekliği) oluşur . böylece insulin direnci oluşmuş olur.

Hücredeki reseptör insulin neden tanımıyor? Bütün hücrelerimiz yağlı yapılardan oluşur. Siz hücrelerinizi sağlıklı yağlardan mahrum bırakırsanız reseptörler de hücrelerle uyumunu kaybeder ve işlevini yerine getiremez. Yani; kilo vermek için hala light beslenenleriniz varsa bir daha düşünün derim.

İNSÜLİN DİRENCİM VAR NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Düşük karbonhidratlı beslenmelisiniz. Tahıl grubundan özellikle gluten içerenlerinden uzak durmanızda fayda var.

Egzersiz yapmalısınız. Açık havada hergün yarım saat yürümeniz bile işe yarayacaktır. Yeter ki hareket edin.

Çok sık yemek yemek , ancak bu kısır döngüde kalmanıza sebep olur. Öğünlerinizin arasını açmakta fayda var.

Eksik vitamin ve minerallerinize baktırmalısınız. Özellikle D vitamini!

Eğer oral antidiyabetik ( glikofaj, metformin vs ) kullanıyorsanız bu ilaçlar B12 vit emilimini azaltacağından B12 değerlerinize baktırmalısınız!

Omega-3 , zerdeçal gibi besin takviyeleri oldukça yararlı olucaktır. Dozları kişiye göre değişir.

Gece uykusuna önem verin. Çok geç saatlerde yatmamalısınız.

İşlenmiş paketli gıdalardan uzak durmalısınız. 100 kalori yazıyor olması onu sağlıklı yapmaz!

Dyt. Fulya Bozdemir

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