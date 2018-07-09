İnsülin seviyemizi dengeleyip kilo vermek ama nasıl?

Çocuk obezitesinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Rafta uzun süre kalıp, tazeliğini kaybetmesin diye türlü işlemler uygulanmış tüm paketli gıdalar, karbonhidrat ve şeker tüketiminin hiç artmadığı kadar artması, tarım ve hayvancılığın doğaldan uzaklaşması, çabuk büyüsünler ve hemen kesilebilsinler diye hormonlu yemlerin verilmesi, sebzelerden ve meyvelerden daha çok verim alınabilmesi için olması gereken tarım usullerinden uzaklaşılması ve geliştirilen politikalar ve daha neler neler…
Bu tip doğallıktan uzaklaşmış besinleri tükettikçe bedenimizde hastalıkların ve deformasyonların olması kaçınılmaz olmaya başlıyor.
Bu nedenle ileride doktorla, hastanelerle işimiz olmasın diyorsak, üreticimizi bilelim ve onlara sahip çıkıp, destekleyelim.
Okulda öğrendiğim, benim de çok benimseyerek uyguladığım ve gerçekten yağ oranımı düşüren beslenme modeli LCHF (Low Carb High Fat); bu modelde düşük karbonhidratlı beslenip, enerjimizi iyi yağlardan alıyoruz. Bu tip beslenmede asıl amaç, karbonhidrat tüketimi sınırlı tutup, bol yeşil, iyi yağlar ve iyi proteinlerin beslenmede olmasıd. Şu anda okuduğum Institute for Integrative Nutrition’da birbirinden değerli hocalardan 100’ün üzerinde beslenme sistemi öğreniyorum.
Tüm hocaların öğrettikleri ve inançları birbirinden farklı olabiliyor ama hepsinin ortak noktası kesinlikle ve kesinlikle sebzeler…
“İyi beslenmeye nereden başlamalıyım?” diyenler…
Sebzelerin hayatınızdaki yerini mümkün olduğunca arttırın. Hiç yemiyorum diyenler, hiçbir şey için geç değil, sebze yemeğe başlayın, bol bol. Sebzeyle doymuyorum diyenler, bu bir alışkanlıktan ibaret. Zaman geçtikçe göreceksiniz ki hücreleriniz doyacak ve sebze ağırlıklı beslenmeyle doyuvereceksiniz.
Düşük karbonhidratlı beslendikçe eskisi gibi acıkmadığınızı göreceksiniz. Çünkü karbonhidrat yedikçe insanın sürekli yiyesi geliyor. Neden mi? Çünkü kan şekerin yükseliyor! Kan şekerin yükseldikçe pankreas kan şekerini dengede tutmak için insülin hormonu salgılamaya başlıyor. . Karbonhidrata yönelim çok oldukça da bu bir kısır döngü olarak devam ediyor.
Kaçınmamız gereken karbonhidratlar?
Tam buğday, tüm tahıllar, pirinç ve türevleri, bulgur, yulaf ezmesi, kinoa, bulgur, muz ve kavun gibi yüksek şekerli meyveler. Ben de bunları yiyorum ama ölçülü. Fazlasını vücut kullanamadığından şeker olarak depo ediliyor.
Nedir İyi Yağlar?
Zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, hindistan cevizi yağı, gerçek tereyağı, doğal deniz balığından aldığımız yağlar.
Peki canımız kek, poğaça, kurabiye istediğinde ne yapacağız?
Tabii ki yiyeceğiz ama beyaz un yerine kullanabileceğimiz alternatifleri çeşitlendirerek. Benim en çok kullandıklarım; badem sütünden arta kalan badem posası, hindistan cevizi unu ve organik karabuğday unu. Bunlarla ilgili birçok tarifimi instagram hesabımda ( @ebrununsagliklidunyasi ) bulabilirsiniz.
Herkese az karbonhidratlı ve bol sebzeli günler dilerim.
Okuyucu Yorumları 0 yorum