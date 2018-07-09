İnsülin seviyemizi dengeleyip kilo vermek ama nasıl?

Çocuk obezitesinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Rafta uzun süre kalıp, tazeliğini kaybetmesin diye türlü işlemler uygulanmış tüm paketli gıdalar, karbonhidrat ve şeker tüketiminin hiç artmadığı kadar artması, tarım ve hayvancılığın doğaldan uzaklaşması, çabuk büyüsünler ve hemen kesilebilsinler diye hormonlu yemlerin verilmesi, sebzelerden ve meyvelerden daha çok verim alınabilmesi için olması gereken tarım usullerinden uzaklaşılması ve geliştirilen politikalar ve daha neler neler…

Bu tip doğallıktan uzaklaşmış besinleri tükettikçe bedenimizde hastalıkların ve deformasyonların olması kaçınılmaz olmaya başlıyor.

Bu nedenle ileride doktorla, hastanelerle işimiz olmasın diyorsak, üreticimizi bilelim ve onlara sahip çıkıp, destekleyelim.

Okulda öğrendiğim, benim de çok benimseyerek uyguladığım ve gerçekten yağ oranımı düşüren beslenme modeli LCHF (Low Carb High Fat); bu modelde düşük karbonhidratlı beslenip, enerjimizi iyi yağlardan alıyoruz. Bu tip beslenmede asıl amaç, karbonhidrat tüketimi sınırlı tutup, bol yeşil, iyi yağlar ve iyi proteinlerin beslenmede olmasıd. Şu anda okuduğum Institute for Integrative Nutrition’da birbirinden değerli hocalardan 100’ün üzerinde beslenme sistemi öğreniyorum.

Tüm hocaların öğrettikleri ve inançları birbirinden farklı olabiliyor ama hepsinin ortak noktası kesinlikle ve kesinlikle sebzeler…