HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Intel daha küçük çipler üreterek rakibini yakalayacak

Intel daha küçük çipler üreterek rakibini yakalayacak

07.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engadget’den gelen raporlara göre, Amerikan çip üreticisi, 2025 yılına kadar 4nm, 3nm ve hatta 1.8nm varyantları zorlayarak çip çeşitliliğini artırarak bu yarışta öne geçmeyi planlıyor.

Intel daha küçük çipler üreterek rakibini yakalayacak

Şu anda şirketin 10nm “Geliştirilmiş Süperfin” süreci gerçek bir 7nm süreci olmamasına rağmen “7nm” olarak yeniden adlandırılıyor. Ayrıca, şirket yıllardır 10nm çiplerine geçmek için mücadele ederken, AMD 7nm sürecini temel alan çiplerini piyasaya sürdü.

Intel pazarda hala önemli bir paya sahip olsa da AMD’ye geçilmiş durumda. Yonga boyutunu küçülterek çiplerin performansını ve güç verimliliğini artırarak rakibini geçmeyi hedefliyor. Bu nedenle şirket, çip üretimini kolaylaştırmak için yüksek enerjili üretim sürecini kullanan EUV tabanlı 3nm düğüm planlarını yakın zamanda hayata geçecek. Bu işlem düğümü, 20A (angstrom düğümü) olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda bir metrenin on milyarda biri (veya 2nm) olduğu anlamına geliyor.
Bunun ile beraber şirket, 2025 yılına kadar 18A olarak adlandırılan 1.8 nm sürecinin üretimine başlamayı da hedefliyor. Plan, Intel’in kayıp zemini telafi etmek ve küçülen çip yarışında öne geçmek için çalışmalarını sürdürecek. Yani, yakın gelecekte büyük bir performans artışına sahip dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve daha fazlasına sahip olabiliriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
PARTNERMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendiMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi
Huawei 5G sorununu Mate 50 ile çözecekHuawei 5G sorununu Mate 50 ile çözecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı

Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı

Ümitcan Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun tutuklandı

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.