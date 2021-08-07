Intel daha küçük çipler üreterek rakibini yakalayacak

Şu anda şirketin 10nm “Geliştirilmiş Süperfin” süreci gerçek bir 7nm süreci olmamasına rağmen “7nm” olarak yeniden adlandırılıyor. Ayrıca, şirket yıllardır 10nm çiplerine geçmek için mücadele ederken, AMD 7nm sürecini temel alan çiplerini piyasaya sürdü.

Intel pazarda hala önemli bir paya sahip olsa da AMD’ye geçilmiş durumda. Yonga boyutunu küçülterek çiplerin performansını ve güç verimliliğini artırarak rakibini geçmeyi hedefliyor. Bu nedenle şirket, çip üretimini kolaylaştırmak için yüksek enerjili üretim sürecini kullanan EUV tabanlı 3nm düğüm planlarını yakın zamanda hayata geçecek. Bu işlem düğümü, 20A (angstrom düğümü) olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda bir metrenin on milyarda biri (veya 2nm) olduğu anlamına geliyor.

Bunun ile beraber şirket, 2025 yılına kadar 18A olarak adlandırılan 1.8 nm sürecinin üretimine başlamayı da hedefliyor. Plan, Intel’in kayıp zemini telafi etmek ve küçülen çip yarışında öne geçmek için çalışmalarını sürdürecek. Yani, yakın gelecekte büyük bir performans artışına sahip dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve daha fazlasına sahip olabiliriz.

