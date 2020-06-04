Intel Whitley Lake Geekbench testinde ortaya çıktı

Son zamanlarda pazar payının bir kısmı AMD’ye kaymış durumda. Intel pazardaki eski payını geri kazanabilmek adına yeni işlemciler geliştiriyor. Bunlardan en sonuncusu Lake serisi olacak.

İŞTE GEEKBENCH SONUÇLARI

Aşağıda görüldüğü üzere Whitley Lake işlemciler bir prototip olmasından dolayı Geekbench’te sadece 2.89Ghz hıza çıkabilmiş. Geekbench’te yer alan bilgilere göre bu işlemci 24 çekirdeğe ve 48 iş parçacığına sahip olacak. Düşük hıza sahip olmasına rağmen Intel’in yeni işlemcisi, tek çekirdekte 4.048 puan, çok çekirdekte 41.962 puan elde etmeyi başardı. Geekbench’te cihazın hangi platformda test edildiği belki olmasa da Microsoft Windows Server işletim sistemine sahip bir bilgisayara yerleştirilmiş olma ihtimali çok fazla.

Intel’in yeni işlemcisi Whitley Lake Sunny Cave mimarisini barındırıyor. Bu mimari Intel’in son yıllarda geliştirdiği en yeni teknoloji. 10nm işlemci mikro mimarisi Sunny Cove, şirketin yeni sunucu serisi olacak saat başına performansa ve güç verimliliğine odaklanacak. Bununla birlikte performans tarafında önemli ölçüde iyileştirmeler sunacak. Gelen bilgilere göre Sunny Cove, eşdeğer bir Intel işlemcisinden yüzde 75 oranında daha hızlı olacak.

Son olarak Sunny Cave teknolojisinin daha önce Apple’ın hangi bilgisayarlarında kullanılacağı açıklanmıştı. Bu Apple cephesi için oldukça heyecan verici. Zaten performans olarak oldukça üst düzeyde olan bilgisayarların performansı daha da artacak.



