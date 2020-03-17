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İnternet açıkları kullanıcılara büyük tehlike yaratıyorlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Tanınmış bir tarayıcı firması, Elasticsearch sunucusunu internette kazara şifresiz olarak bıraktığı için internet tarayıcısı verileri herkesin ulaşabileceği bir hale geldi.

İnternet açıkları kullanıcılara büyük tehlike yaratıyorlar

Güvenliğin neredeyse en önemli faktör olduğu günümüz dünyasında bu oldukça tehlikeli bir gelişmeydi. İnternet tarayıcısının kullanıcı verilerini çok uzun bir süre açıkta bırakmadığı tahmin ediliyor.

Tarayıcı için web ve uygulama geliştirme toplulukları için tasarlanmış bir yan ürün olarak adlandırılabilecek bir şirket bütün internet verilerini açığa çıkardı. Her ne kadar bu şirketin ismi duyulmamış olsa bile yine de son derece önemli bilgileri kendi bünyelerinde barındırıyordu.

 2016’nın mayıs ayında yayınlanan tarayıcı, web geliştirme pazarında ciddi bir potansiyel elde etmeyi başaran şirket, birçok büyük firma ile anlaştı. HP, Xerox, NASA, Unicef, UEFA, Vice News gibi şirketler gibi şirketler bu uygulamayı kullanan sadece birkaç tanesi. Dünya genelinde çok hızlı bir Yükseliş yakalamaya başaran bu uygulama, tahminlerin ötesinde bir müşteri kitlesine sahipti.

vpnMentor’ın iki araştırmacısı Noam Rotem ve Ran Locar, şirkete ait olan Elasticsearch sunucusunu kapsamlı olarak araştırmaya karar verdiler. Yaptıkları çalışmalar sonucunda hiç tahmin etmedikleri bir problemle karşı karşıya kaldılar.

Uygulama tarafından gelen açıklamalarda her şeyin güvene alındığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
internet Elasticsearch

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