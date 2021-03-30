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İnternet kafeler kapanır mı? Playstation ve oyun yerleri kapanacak mı?

30.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mart 2021 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında playstation salonları için alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan genelge kapsamında oyun salonları olarak geçen Playstation kafeler için de bir takım kararlar alındı. Peki İnternet kafeler kapanır mı? Playstation ve oyun yerleri kapanacak mı?

İnternet kafeler kapanır mı? Playstation ve oyun yerleri kapanacak mı?

İnternet kafeler, oyun salonları ve Playstation kafelerin açılıp açılmayacağı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrasına yayımlanan genelge ile belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hem internet kafeler hem oyun salonları hem de halı sahaların açılıp açılmayacağına karar verildi.

İNTERNET KAFELER KAPANIR MI? PLAYSTATİON VE OYUN YERLERİ KAPANACAK MI?

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

RESTORAN, KAFE, YÜZME HAVUZU, HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

30.03.2021 tarihinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre:

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

İnternet kafeler kapanır mı? Playstation ve oyun yerleri kapanacak mı?

RİSK GRUPLARINA GÖRE İLLER

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

YÜKSEK RİSKLİ

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

ORTA RİSKLİ

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

DÜŞÜK RİSKLİ

Şırnak

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs risk haritası

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