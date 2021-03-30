İnternet kafeler kapanır mı? Playstation ve oyun yerleri kapanacak mı?

İnternet kafeler, oyun salonları ve Playstation kafelerin açılıp açılmayacağı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrasına yayımlanan genelge ile belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hem internet kafeler hem oyun salonları hem de halı sahaların açılıp açılmayacağına karar verildi.

İNTERNET KAFELER KAPANIR MI? PLAYSTATİON VE OYUN YERLERİ KAPANACAK MI?

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

RESTORAN, KAFE, YÜZME HAVUZU, HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

30.03.2021 tarihinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre:

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.