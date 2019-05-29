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İnternet üzerinde uyuşturucu tohumu ticaretine darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 17:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da internet üzerinden uyuşturucu tohumu sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.T.

Tekirdağ’da internet üzerinden uyuşturucu tohumu sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.T. isimli şahsın internet üzerinden oluşturduğu bir sayfa üzerinden uyuşturucu tohumu satışı yaptığını tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ortak düzenlenen operasyonda şahsın ev adresi belirlenerek evde geniş çaplı arama yapıldı. Aramalarda şeffaf poşetler içerisinde, 710 gram kenevir tohumu, üzerinde esrar ve skunk resimlerinin bulunduğu kartlar, bilgisayar, flaş bellek, satış yapılan bilgilerin bulunduğu notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Ç.T. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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