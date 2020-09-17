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"İnternetçi arkadaş" olayı nedir? İnternetçi abi/arkadaş kimdir? Vedat Taylan Yıldız kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaşanan "internetçi arkadaş" olayının ne olduğu araştırılıyor. İnternetçi arkadaş olayının medyada yer alınmasından sonra, internetçi arkadaş/abi kimdir merak ediliyor. Peki nedir innernetçi arkadaş olayı? İşte Vedat Taylan Yıldız'ın hayatı ve internetçi arkadaş olayının iç yüzü...

"İnternetçi arkadaş" olayı nedir? İnternetçi abi/arkadaş kimdir? Vedat Taylan Yıldız kimdir?

İBB Meclisi'nde yaşanan tartışmanın asıl nedeni, İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'ın metrolarda internet kullanımı talebine İstanbul Valiliği'nin 10 aydır cevap vermemesiydi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yaptığı açıklama da Yıldız!a yönelik "internetçi arkadaş" açıklaması yapmasının ardından bir anda "internetçi arkadaş" olayı gündem oldu. İnternetçi arkadaş/abi kimdir, internetçi arkadaş olayı nedir araştırılmaya başlandı.

İNTERNETÇİ ARKADAŞ OLAYI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaşanan tartışmada, İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, metrolarda internet kullanılması talebini açıklayarak, İstanbul Valiliği'nin talebine 10 aydır cevap vermediğini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun ise yanıt olarak; "İYİ Parti'de konuşan 'internetçi arkadaşımız' galiba sanal dünyada çok fazla geziyor" cevabını vermesi üzerine tartışma çıktı. Yıldız yaptığı açıklamada, "Bana 'İnternetçi arkadaş' diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor" diye karşılık verdi.

İnternetin ne kadar öenmli olduğunu pandemi döneminde çok iyi anladıklarını söyleyen Yıldız, 16 miyon kişinin yaşadığı İstanbul'da metrolarda mutlaka internet bağlantısının olması gerektiğini savundu.

Yıldız konuşmasında, "Burada amaç iki taraflı iletişimi sağlamaktı. 10 ayı aşkın süredir 16 Milyon İstanbulluyu temsil eden Büyükşehir Belediyemize cevap gelmedi. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemize bu projenin hiçbir mali yükü yok. Tam tersine baz istasyonlarından kira geliri sağlayacağız. Ve bu para İstanbullulara hizmet olarak geri dönecek. Ayrıca kuracağımız WI-FI ağı da geliştirdiğimiz ortak bir reklam modeliyle kendi masrafını misliyle karşılayacak. Hem Büyükşehir Belediyemiz para kazanacak, hem de vatandaşımızın en önemli taleplerinden birini karşılamış olacağız" dedi.

"İNTERNETÇİ ABİNİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Daha sonra Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" demesi üzerine cevan veren Yıldız, geçişteki kariyeri ve yaptıklarıyla ilgili detaylı bilgi vererek, siyasetçilerin gençlerin hayatını anlamadıklarını açıkladı. İşte Taylan Yıldız'ın o açıklaması;

"Ben 'internetçi arkadaş' değilim, ismim Taylan Yıldız. Stanford’dan da doktoram var. Onun için öncelikle herkes bir kendine gelsin. Bana ‘İnternetçi arkadaş’ diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" dedi.

VEDAT TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen Taylan Yıldız'ın babası doktor annesi ise röntgen teknisyenidir. Taylan Yıldız henüz lise eğitimini aldığı Karşıyaka Anadolu Lisesi’nin sonrasında gittiği İzmir Fen Lisesi’nde, master tezi düzeyinde gösterilen ‘Soma Termik Santrali’nde atık küllerin içindeki yanmamış kömürlerin geri kazanımı ve kül dağlarının çevresel etkileri’ konulu bir proje geliştirdi. Üniversite hayatına Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ile başlayan Taylan Yıldız burada eğitimini tamamladıktan sonra, Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını bitirdikten sonra Taylan Yıldız dünyada sadece yılda iki kişinin kabul ettiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına 2003 yılında tam burslu olarak alındı.

TAYLAN YILDIZ'IN DOKTORASI

Taylan Yıldız Stanford Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken doktora programında Google tarafından keşfedildi. Burada on sene boyunca Google’a en fazla reklam veren şirketlerin CEO ve CMO seviyesinde yılda 10-15 milyar Dolarlık reklam bütçesi yöneten yöneticilerine danışmanlık yaptı.

Başarılı kariyerinin ardından 2017 yılında Meral Akşener’in çağrısı üzerine ülkesine geri gelen Taylan Yıldız, İYİ Parti'nin kurucularından birisi oldu. Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapan Taylan Yıldız, şuanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Stanford Üniversitesi Dijital Şehirler İnisiyatifi ve IBM ile Türkiye’de akıllı şehirlerimizi kurmak üzere ortaklıklar üzerine çalışan Taylan Yıldız halen Genel Başkan Danışmanlığı ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi görevlerine devam etmektedir.

TAYLAN YILDIZ'IN MÜZİĞE İLGİSİ

Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve Twitter'daki hesabında isminin altına "İnternetçi abi" notu ekleyen Taylan Yıldız, aynı zamanda da müzikle ilgileniyor. Çevre sorunlarına dikkat çekmek için “Doğa İçin Çal” projesinde de yer aldı. Projede hem tanıtım direktörlüğü hem de müzisyenlik yapmaktadır.

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