"İnternetçi arkadaş" olayı nedir? İnternetçi abi/arkadaş kimdir? Vedat Taylan Yıldız kimdir?

İBB Meclisi'nde yaşanan tartışmanın asıl nedeni, İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'ın metrolarda internet kullanımı talebine İstanbul Valiliği'nin 10 aydır cevap vermemesiydi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yaptığı açıklama da Yıldız!a yönelik "internetçi arkadaş" açıklaması yapmasının ardından bir anda "internetçi arkadaş" olayı gündem oldu. İnternetçi arkadaş/abi kimdir, internetçi arkadaş olayı nedir araştırılmaya başlandı. İNTERNETÇİ ARKADAŞ OLAYI NEDİR? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaşanan tartışmada, İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, metrolarda internet kullanılması talebini açıklayarak, İstanbul Valiliği'nin talebine 10 aydır cevap vermediğini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun ise yanıt olarak; "İYİ Parti'de konuşan 'internetçi arkadaşımız' galiba sanal dünyada çok fazla geziyor" cevabını vermesi üzerine tartışma çıktı. Yıldız yaptığı açıklamada, "Bana 'İnternetçi arkadaş' diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor" diye karşılık verdi.

İnternetin ne kadar öenmli olduğunu pandemi döneminde çok iyi anladıklarını söyleyen Yıldız, 16 miyon kişinin yaşadığı İstanbul'da metrolarda mutlaka internet bağlantısının olması gerektiğini savundu. Yıldız konuşmasında, "Burada amaç iki taraflı iletişimi sağlamaktı. 10 ayı aşkın süredir 16 Milyon İstanbulluyu temsil eden Büyükşehir Belediyemize cevap gelmedi. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemize bu projenin hiçbir mali yükü yok. Tam tersine baz istasyonlarından kira geliri sağlayacağız. Ve bu para İstanbullulara hizmet olarak geri dönecek. Ayrıca kuracağımız WI-FI ağı da geliştirdiğimiz ortak bir reklam modeliyle kendi masrafını misliyle karşılayacak. Hem Büyükşehir Belediyemiz para kazanacak, hem de vatandaşımızın en önemli taleplerinden birini karşılamış olacağız" dedi. "İNTERNETÇİ ABİNİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM" Daha sonra Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" demesi üzerine cevan veren Yıldız, geçişteki kariyeri ve yaptıklarıyla ilgili detaylı bilgi vererek, siyasetçilerin gençlerin hayatını anlamadıklarını açıkladı. İşte Taylan Yıldız'ın o açıklaması;

"Ben 'internetçi arkadaş' değilim, ismim Taylan Yıldız. Stanford’dan da doktoram var. Onun için öncelikle herkes bir kendine gelsin. Bana ‘İnternetçi arkadaş’ diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" dedi. VEDAT TAYLAN YILDIZ KİMDİR? 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen Taylan Yıldız'ın babası doktor annesi ise röntgen teknisyenidir. Taylan Yıldız henüz lise eğitimini aldığı Karşıyaka Anadolu Lisesi’nin sonrasında gittiği İzmir Fen Lisesi’nde, master tezi düzeyinde gösterilen ‘Soma Termik Santrali’nde atık küllerin içindeki yanmamış kömürlerin geri kazanımı ve kül dağlarının çevresel etkileri’ konulu bir proje geliştirdi. Üniversite hayatına Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ile başlayan Taylan Yıldız burada eğitimini tamamladıktan sonra, Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını bitirdikten sonra Taylan Yıldız dünyada sadece yılda iki kişinin kabul ettiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına 2003 yılında tam burslu olarak alındı.