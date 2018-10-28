İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.

5 işlemde internetsiz WhatsApp

1 / 13 Artık gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün.

2 / 13 İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.

3 / 13 Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.

4 / 13 İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler...

5 / 13 1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

6 / 13 2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

7 / 13 3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın

8 / 13 4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun

9 / 13 İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

10 / 13 5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

11 / 13 iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.

12 / 13 Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.