İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.
5 işlemde internetsiz WhatsApp
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Artık gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün.
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İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.
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Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.
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İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler...
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1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.
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2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.
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3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın
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4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun
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İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080
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5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.
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iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.
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Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.
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Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.
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