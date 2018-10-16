İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri internet üzerinden çocuk pornosu paylaşan maden işçisi 32 yaşındaki C.A. yapılan operasyon ile evinde gözaltına alınmıştı. C.A'nın evinde yapılan aramalarda kendisine ait olduğu öğrenilen cep telefonunda ve bilgisayarlarında yapılan incelemelerde çok sayıda çocuğun cinsel istismarına yönelik video ve fotoğraf tespit edilmişti.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan C.A., ifadesinde; Videoları ve fotoğrafları internette kendisinin paylaştığını, cinsel içerikli birçok gruba üye olduğunu, bilgisayarından ve telefonundan çıkan video ve fotoğrafları kendisine ait olduğunu ve görüntüleri üye olduğu gruplarda paylaştığını kabul ettiği öğrenilmişti.
Sabah saatlerinde emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.A. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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