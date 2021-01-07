İnternette gezinirken ortaya çıktı! 5 kişilik aile hayatlarının şokunu yaşadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesinde yaşayan 5 kişilik bir aile, bir sabah uyandıklarında karşılaştıkları durum karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. İnşaat mühendisi olan 24 yaşındaki Murat Aksoy, yılbaşı gecesi ikametini kontrol etmek için e-devlet hesabına girdi. Yaptığı işlemler sırasında ikametgahının Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Konuyu ailesine anlatan Aksoy, yaptığı kontrolde ailenin bütün fertlerinin ikametgah adresinin de Tokat olarak gözüktüğünü fark etti. İŞİNİ KAYBETME TEHLİKESİ YAŞAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU İlk olarak durumu çok fazla önemsemeyen Aksoy, işleriyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayınca soluğu Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğünde aldı. Durumu yetkililere izah eden Aksoy’a yetkililer, işlemin 56 yaşındaki babası İhsan Aksoy’un e-devlet hesabı üzerinden yapıldığını, işlemin gerçekleştirildiği kişinin ve cep telefonu numarasının tespit edildiğini, Cumhuriyet Başsavcılığına giderek konuyla ilgili şikayetçi olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kendisine verilen cep telefonu numarasını arayan Aksoy, karşısındaki kişilerin dolandırıcılar olabileceğini düşünerek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Aksoy, benzer durumların yaşanması için vatandaşları e-devlet şifrelerini kimseyle paylaşmamalarını konusunda uyardı.

'BANA İŞİMDE BAZI SIKINTILAR YAŞATTI' Mesleği gereği sürekli ikametgah bilgilerini kontrol eden bir kişi olduğunu söyleyen Murat Aksoy, “Yılbaşı gecesi girdiğimde ikametgahımın Tokat’a taşındığını gördüm. İlk defa orada fark ettim. İlk başta çok önemli bir olay olduğunu düşünmedim. Zaten nüfus müdürlüğüne gidip hemen düzeltirim diye düşündüm. Çok büyük bir tepki vermedim o yüzden. İnşaat Mühendisleri Odası kaydım olduğu için benim ikametgahımın burada olması lazım, iş yapabilmem için. İster istemez nüfus kaydım il dışına gittiği için işimde bazı sıkıntılar yaşattı bana burada. Şantiye şefliğimin askıya alınması gibi durumlar söz konusu oldu. O gün hatta bir tane de işimi kaybettim. Ondan sonra ilk olarak Nüfus Müdürlüğüne geldik. Buradaki müdürümüzle görüştük Bunun bir çete, örgüt işi olduğunu ve kesinlikle yasa dışı bir iş olduğunu, yapılacak ilk işin Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayet edilmesi gerektiğini söylediler. Biz de o yolu izledik. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetimizi açtık. Daha sonra tekrar Nüfus Müdürlüğüne geldik, sağ olsun müdür bey bize yardımcı oldu ve tekrar ikametgahımızı buraya aldırabildik. Tokat ile hiçbir bağım yok. Bu olaydan dolayı da herkes beni Tokatlı zannetmeye başladı. Normalde aslen Trabzon Köprübaşılı'yım. Olayla alakalı şöyle söylediler; yılbaşından önce kaydı oraya aldırıyorlar. Nüfusu fazla gösterip İller Bankası’ndan ödenek alıyorlar. Ödenek alındıktan sonra nüfus kaydını tekrar bize geri yolluyorlarmış. Fark edilmez diye düşündüler ama biz onu fark ettik” dedi.