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İnternette satışa çıkarılıyor! 'Asırlık' ve 'el yazması' Kur'an-ı Kerim için istenen rakamlar dudak uçuklatıyor

17.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternette tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen Kur'an-ı Kerimler, 'asırlık', 'koleksiyonluk', 'dededen kalma' notuyla satışa sunuluyor. Yüzlerce ilanın yer aldığı sitede, Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi bulunduğu belirtilen 'asırlık' ve 'el yazması' Kur'an-ı Kerim içinse 9 milyon 600 bin lira fiyat biçildi. Zehra Uslu, Kur'an-ı Kerim'in kendilerine anneannesinin dedesinden kaldığını ve en 150 yıllık olduğunu söyledi. İşte dikkat çeken o ilanlar ve detayları...

İnternette satışa çıkarılıyor! 'Asırlık' ve 'el yazması' Kur'an-ı Kerim için istenen rakamlar dudak uçuklatıyor

Tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen Kur'an-ı Kerimlerin satışı için oluşturulan internet ilanlarında 'asırlık', 'koleksiyonluk', 'dededen kalma' gibi ifadelerin yanı sıra Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi'ne sahip olduğu gibi bilgiler yer alıyor. Elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı sitede, 'asırlık', 'el yazması' başlıkları altında çok sayıda ilan bulunuyor.

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'EN AZ 150 YILLIK'

İlan sahibi, Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi bulunduğunu belirttiği Kur'an-ı Kerim için 9 milyon 600 bin lira fiyat biçti. İlanda ayrıca 'Bir asırdan fazla tarihi var. İçinde dualar ve çeşitli nasihat hikayeler yazılı. Anadolu yazması. Aile yadigarı, Osmanlı zamanından kalma' ifadeleri yer aldı.

İlanlar arasında en yüksek fiyat sıralamasında ikinci olan Kur'an-ı Kerim'e ise sahibi 6 milyon 300 bin liraya müşteri arıyor. Hicri takvime göre, 1203 tarihli olduğu belirtilen Kur'an-ı Kerim'in satış ilanında el yazması olduğu vurgulanıyor.

9 milyon 600 bin liraya satışa sunulan Kuran-ı Kerim'in sahibi Zehra Uslu, Kur'an'ın kendilerine anneannesinin dedesinden kaldığını söyledi. Kendilerinin bildiği kadarıyla Kur'an'ın 150 yıllık olduğunu belirten Uslu, "Belki daha da eski olabilir. Zaman zaman arayıp almak istediğini söyleyenler, oluyor. Daha ucuza almak istiyorlar, ama daha düşük fiyata satmayı düşünmüyoruz" dedi.

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'ESERLERİN BELGELERİ İSTENMELİ'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise internet ortamında 'tarihi eser' olarak belirtilen Kur'an-ı Kerim ve diğer objelerin satışı hakkında uyarıda bulundu. Müzelere alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıkları için müze müdürlüklerince 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' düzenlenip, sahibine iade edildiğini anlatan Gündüz, "Bu belge, sahipleri tarafından esere ilişkin alım satım ve el değiştirme işlemleri mahalline en yakın müze müdürlüğünde yapılır. Yeni durum, belgenin verildiği müzeye yazılı beyan edilir. Yasa dışı yollar ile başkasına devredilmesi, satılması ve yurt dışına çıkarılması yasaktır" dedi.

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Eserlerin belgelerinin mutlaka istenmediği gerektiğini vurgulayan Gündüz, "İnternet ortamında Kur'an'ı Kerim satışı yapılıyor. 'El yazması, altın varaklı, tarihi' gibi ifadeler ile satılıyor. Bunların ne kadar gerçek ve tarihi; tam olarak bilinmeli. Orijinal olduğu belirtilen eserin belgesi istenmeli. Müze müdürlüklerinde satış ve belgelendirme işlemi yapılmalı. Dolandırıcılık olaylarına karşı satın almak isteyenler kapora, ön ödeme yapmasın. Belgesi bulunmayan eserlerin satışı gerçekleşirse, bu yasak alışveriş nedeniyle hukuki suç işlenir" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kur'an-ı Kerim

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