HABER
  4. İnternette Yaşlılara da Yer Var!

İnternette Yaşlılara da Yer Var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.12.2019 21:37 | Son Güncelleme

Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlı insanlar, internet kaynaklı hırsızlık, dolandırıcılık ve sömürü de dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine yılda 3 milyar dolar kaptırıyorlar. Birçok kurban, aldatıldıklarını itiraf etmekten utandığı için hasarın aslında belirtilenden daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, yaşlıların online dolandırıcılık türlerine karşı dikkatli olmalarını sağlayacak bazı önerilerde bulunuyor.

İnternette Yaşlılara da Yer Var!

Bir yabancının özellikle internette güvenilir olduğunu asla varsaymayın. Gerçekten de, her zaman beklenmeyen mesajın bir dolandırma girişimi olabileceğini göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. Buna ek olarak, mesaj tanıdığınız birinden geliyor (veya geliyor gibi görünüyor) olsa bile dikkatli olmalısınız. Bu, e-posta, anlık mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya yoluyla iletilen mesajlar için de geçerlidir. Mesaj veya gönderen hakkında alışılmadık şeylere dikkat edin; arkadaşınızın internet hesabını çalan kötü niyetli bir kişi olabilir.

Tıklamayın; özellikle de ekleri

En yaygın online dolandırıcılıktan biri olan kimlik avı sadırısı genellikle, sizi kredi kartı veya oturum açma bilgileri gibi hassas verilerinizi vermeye ikna etmeye çalışan bir e-posta veya sosyal medya mesajıyla başlar. Birçok dolandırcı, web sitelerini ve Facebook sayfalarını kampanyaların tuzağı olarak kullanır. Ne kadar resmi görünürse görünsün, birdenbire ulaşan herhangi bir materyalin gerçek olduğunu asla otomatik olarak varsaymamalısınız. Sonuç olarak, mesaj bilinen, güvenilir bir kaynaktan gelse bile hassas bilgilerinizi isteyen bağlantıları veya e-postalardaki ekleri açmayın.

Windows’da Yeni Bir Sıfır Gün Açığı Keşfedildi!

Bedava şeylere ‘hayır’ deyin

Dolandırıcılar, girmediğiniz bir piyango veya çekilişte kazandığınız ödül için sizi tebrik etmek için bir e-posta gönderebilir. Bununla birlikte, ödülünüzün teslim edilmesi için kişisel bilgilerinizi isteyecek ve/veya bir çeşit avans ücreti için önceden ödeme talep edeceklerdir. Tipik olarak, resmi ileti aciliyet duygusu aşılayacaktır. Sizden derhal yanıt vermenizi isteyeceklerdir. Unutmayın ki, meşru piyangolar asla kazananların ödülleri alması için ücret istemezler.

Yabancılara asla para göndermeyin

Kurbanın sahte bir hayrana para veya kişisel bilgi göndermesi için kandırıldığı güven ve romantizm dolandırıcılığı, 2018 yılında her yaştan insanı hedefleyen en masraflı ikinci online dolandırıcılık türü olarak öne çıkıyor. 362 milyon dolar değerinde toplam kayba neden olduğu tahmin ediliyor. Romantizm dolandırıcılığı yıllardır yaşlıları hedef alan en yaygın dolandırıcılık listesinde en üst sıralardaydı. Yalnızlık, birçok yaşlının doğal olarak karşılaştığı en sık sorunlardan biri. Benzer bir dolandırıcılık türü de özellikle Türkiye’de yaygın. Telefonlar üzerinden ‘savcıyım, polisim, cihazınız kriminal olaylarla kullanılmış’ gibi ifadelerle kişiler aldatılmaya ve para göndermeleri veya getirmeleri için ikna edilmeye çalışılıyor. Bilmediğiniz kişilere para göndermeyin. Kafanız karışırsa, bir arkadaşınızdan, çocuğunuzdan veya hatta torununuzdan yardım istemekten çekinmeyin.
Kapatın

Teknik destek dolandırıcılığında dolandırıcılar genellikle bilgisayarınızın kötü amaçlı yazılım tarafından tehlikeye girdiğine ve sorunu çözebilmeleri için cihazınıza uzaktan erişim sağlamaları gerektiğine sizi ikna etmeye çalışacaktır. Tabii ki, bahane sahte, ancak ortaya çıkarılan hasar — kişisel bilgi ve para kaybı — çok gerçek. Saygın bir satıcıyı temsil ettiklerini iddia etseler bile, bir yabancıya bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlamamalısınız.

Zyxel’den Siber Saldırılara Yeni Nesil Kalkan

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
BenQ EL2870U İncelemesi! Konsollar için Uygun Fiyatlı 4K Monitör!BenQ EL2870U İncelemesi! Konsollar için Uygun Fiyatlı 4K Monitör!
Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor! Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siber güvenlik ESET

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BenQ EL2870U İncelemesi! Konsollar için Uygun Fiyatlı 4K Monitör!

BenQ EL2870U İncelemesi! Konsollar için Uygun Fiyatlı 4K Monitör!

Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!

Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!

Xiaomi ilginç bir rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Xiaomi ilginç bir rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Son dakika: Google çöktü mü? Google'a erişim problemi

Google'a erişim problemi

Türkiye için bir ilk! Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu

Türkiye için bir ilk! Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu

Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek? Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama

Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.